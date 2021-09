Liceu Claudio Santoro abre inscrições para a Camerata de Violões

Para se inscrever, o candidato deve ter a idade mínima de 14 anos | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre, a partir desta sexta-feira (3) até o dia 7 de setembro, inscrições para ingresso na Camerata de Violões, um dos grupos artísticos do Liceu.

O link para inscrição estará disponível nas redes sociais da secretaria (@culturadoam) e no Portal da Cultura, a partir das 8h desta sexta.



A Camerata de Violões é um grupo que fomenta a formação artística por meio de aulas práticas, teóricas e ensaios, oportunizando o exercício de um repertório diversificado com obras de vários períodos da música (renascentista, barroca, clássica, romântica) até os dias atuais.

Para se inscrever, o candidato deve ter a idade mínima de 14 anos. A inscrição dos menores de idade deverá ser realizada pelos responsáveis legais. Serão selecionados até nove instrumentistas, sendo oito para violão e um para percussão. A audição também gerará cadastro reserva.

O candidato deverá informar no ato da inscrição se será necessário o empréstimo do violão. Já instrumentos como bateria, congas e as ferragens estarão à disposição. O candidato poderá levar as peças ou instrumentos de uso pessoal como: pedal de bombo, caixa, pratos, baquetas, cajons e outros, se preferir.

Segundo o diretor do Liceu Claudio Santoro , Davi Nunes, o aluno da Camerata de Violões tem a oportunidade de aprender em grupo, desenvolver técnicas e conhecer um repertório variado. Ele ressalta que os selecionados também terão direito a vale-transporte.

" É também uma grande oportunidade para que, no futuro, estes alunos consigam ingressar em grupos maiores, como a Orquestra de Violões do Amazonas, já que o trabalho que temos com este grupo é muito parecido com o de uma orquestra " Davi Nunes, diretor do Liceu

Seleção e audições

A divulgação da lista de candidatos inscritos, assim como o local para realização das audições, será realizada no dia 8 de setembro. As audições serão realizadas de 13 a 15 de setembro. A lista de selecionados será divulgada no dia 15 de setembro.

Para a seleção, será analisada a leitura à primeira vista, domínio técnico do instrumento e interpretação musical. Cada candidato terá entre cinco minutos para preparação e mais 10 minutos para execução. Será classificado o candidato que alcançar a nota mínima de seis até a máxima de 10.

Os candidatos deverão comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário fixado para o início das audições, portando o documento oficial de identidade, na ausência deste, a certidão de nascimento. No local, será exigido uso de máscara e também distanciamento social, em prevenção contra a Covid-19.

Matrícula

O período para matrícula dos selecionados vai de 16 a 17 de setembro. Os documentos necessários, além de outros detalhes, estão disponíveis no regulamento, que pode ser acessado no formulário de inscrição. As atividades da Camerata de Violões iniciam no dia 20 de setembro.

Os ensaios e aulas serão realizados no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, bairro Dom Pedro), às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h.

