Fetam lança edital de seleção de espetáculos para Festival do AM

Manaus (AM)- A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) lançou, nesta quarta-feira (1º), o edital de seleção de espetáculos para o Festival de Teatro da Amazônia, que acontece, em formato híbrido, no mês de outubro.

As inscrições para a 15ª edição estão abertas até 15 de setembro, e o regulamento está disponível em fetam.com.br .

A programação do Festival de Teatro do Amazonas vai contar com dez espetáculos do Estado do Amazonas, quatro espetáculos da Mostra Virtual Nacionais, seis Espetáculos Convidados da Região Norte – Mostra Virtual Regional, Concurso de Dramaturgias e Rodas de Conversas, além de um ciclo de debates sobre os espetáculos. As apresentações vão ser realizadas em Manaus e Iranduba, entre 8 e 16 de outubro.

Dez selecionados para a Mostra Jurupari vão receber R$ 10 mil, para Mostra Local e Itinerante; já na Mostra Nacional On-Line, o valor é de R$ 2 mil. Os grupos aprovados devem apresentar até três peças na agenda oficial do evento.

Inscrições

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar sinopse do espetáculo, projeto de montagem e concepção cênica (em formato PDF), currículo do grupo, cinco fotos do trabalho em alta resolução e créditos do fotógrafo, portfólio artístico e/ou clipping do espetáculo (em formato PDF), liberação Sated/Ecad/SBAT e, no caso de dramaturgia própria, anexar à liberação do autor; necessidade técnica (rider técnico de luz e som com descritivo dos equipamentos a serem utilizados), mapa de luz, sonorização e palco (em formato PDF), liberação de uso de imagem de cada membro do grupo, link de vídeo no Youtube, Vimeo e/ou plataformas de vídeos do espetáculo, na íntegra e com e/ou sem edição. Em caso de vídeo privado, é preciso indicar senha de acesso para análise de vídeo pela curadoria.

O resultado está previsto para 18 de setembro, no site da Fetam. O grupo selecionado deve confirmar a participação na grade do festival até 20 de setembro, sob pena de ser substituído de acordo com a ordem de classificação.

Os projetos vão ser analisados pela comissão de seleção, conforme critérios de excelência artística da peça quanto à qualidade e à abrangência de público; argumentação na construção do conteúdo do espetáculo; diversidade de linguagem proposta dentro da encenação; e originalidade da encenação.



Com cinco membros, a comissão traz um representante da diretoria da Fetam, um servidor da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para acompanhar todo processo, a quantidade de inscritos, selecionados e programados, sem direito a voto; um associado da entidade adimplente sem participação em espetáculos, para acompanhar o processo de curadoria com intuído de formativo e sem direito a voto; e dois curadores selecionados para avaliar, refletir e escolher os espetáculos que vão compor a programação do Festival.

A comissão é definida conforme a qualificação profissional ligada às artes cênicas, em especial o Teatro, e indicados pela Coordenação do Festival de Teatro da Amazônia.

O evento, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa.



