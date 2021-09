Manaus apresenta novos conselheiros da Concultura

O resultado foi divulgado logo após a apuração pelas redes sociais do Concultura | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus (AM)- Com números recordes de 1.188 eleitores e 39 candidatos inscritos, a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), da Prefeitura de Manaus, foram escolhidos os oito conselheiros titulares e seus suplentes, nesta quinta-feira (2), no Palácio Rio Branco, Centro Histórico de Manaus.

O resultado foi divulgado logo após a apuração pelas redes sociais do Concultura, no Facebook e Instagram e será publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira (3).

O presidente do Concultura, Tenório Telles , esteve presente recepcionando eleitores e candidatos, e destacou que o Conselho de Cultura encaminhou o processo de escolha dos conselheiros de forma democrática e com transparência.

Ele ressaltou a lisura do início ao fim do processo de apuração sem qualquer protesto pelos presentes.

" A eleição valoriza os segmentos artísticos para que os mesmos estejam representados por conselheiros identificados com os seus setores artísticos e possam contribuir com o fomento da produção cultural em Manaus " Tenório Telles, presidente do Concultura

Eleitos

Os eleitos como titulares e suplentes nos segmentos artísticos foram:

Artes visuais (eleito com 46 votos, Dudson Campos Carvalho, e na suplência, com 34 votos, Selma Carvalho Zanirato Maia);

Audiovisual (eleito com 27 votos, Alan Gomes Freitas, e como suplente, Iziz Negreiros de Souza);

Cultura étnica (eleito com 38 votos, Ludimar Gomes Gonçalves, e suplente, com 7 votos, Helderli Fideliz C. de S.L. Alves);

Cultura popular (eleita com 124 votos, Mônica Marques da Silva, e na suplência, com 10 votos, Marlúcia dos Santos Silva);

Dança (eleito com 36 votos, Ricardo da Silva Moldes, e na suplência com 29 votos, Iris da Silva Almeida);

Literatura (eleito com 27 votos, Dorival Querino de Carvalho, e suplente com 9 votos, Luiz Gonzaga Lauschner);

Música (eleito com 132 votos, Aldemir Frank B.F. Botelho, e suplente com 127 votos, Janderley Souza de Andrade);

Teatro e circo (eleito com 63 votos, Madirson Francisco Souza, e na suplência, com 28 votos, Anilton Clei Lima dos Santos).

*Com informações da assessoria

