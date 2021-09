Reino Unido da Liberdade celebra 40 anos neste fim de semana

Quem começa animando o público é o grupo "Amigos do Bosquinho Poeta", seguido por "Pagode dos Mestres" e "Poder A+" | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade completa 40 anos no próximo domingo (5).

A festa de comemoração já começa no sábado (4), a partir das 17h. Para agitar a comunidade do bairro Morro da Liberdade e adjacências, na zona Sul, a agremiação preparou um grande encontro com muito pagode e samba, no Butekão do Reino Zé Picanço, área externa do Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes.

Quem começa animando o público é o grupo "Amigos do Bosquinho Poeta", seguido por "Pagode dos Mestres" e "Poder A+", que prometem não deixar ninguém parado.

Participação pra lá de especial de Lucinho do Samba e muitos outros convidados. À meia-noite, acontece o tradicional parabéns ao som de Nego Léo e Bateria Furiosa. Fechando a noite, Mário Moral traz um repertório com vários ritmos pra embalar todo mundo.

A festa é com portões abertos, sem cobrança de ingresso e mesas liberadas. É obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e a apresentação da Carteira de Vacinação com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19.

A festa é com portões abertos, sem cobrança de ingresso e mesas liberadas | Foto: Reprodução

Em seus 39 anos de existência, o Reino Unido da Liberdade disputou 31 títulos, sagrando-se 13 vezes campeão do Grupo Especial de Manaus. Seu último título foi em 2019 com o enredo "Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros - A Benção Mãe Zulmira".

Nos últimos 15 anos, conseguiu conquistar 15 troféus, o que a transforma na única escola de samba do país a realizar tal feito. Foram 7 títulos de campeã (2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), 6 de vice-campeã (2006, 2007, 2009, 2010 e 2015, 2020), e 2 de terceiro lugar (2008 e 2013).

O GRES Reino Unido da Liberdade desenvolve vários trabalhos para o aperfeiçoamento do Carnaval. Durante o ano todo, e não somente no período carnavalesco, desenvolve atividades artístico-culturais dentro da quadra, como rodas de samba, ensaio de grupos folclóricos, oficinas de música e dança, entre outras.

Tem também um grande trabalho realizado pelo Instituto Reino do Amanhã, que trabalha com crianças e adolescentes em diferentes áreas. Como resultado, hoje, é a única escola de samba de Manaus a levar um público superior a cinco mil pessoas em todos os ensaios de rua e uma das poucas escolas a lotar a arquibancada na noite do Desfile.

Serviço:

O que: Festa de Aniversário de 40 anos da Reino Unido da Liberdade

Quando: neste sábado (4)

Horário: a partir das 17h

Local: Butekão do Reino Zé Picanço, na área externa do Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, localizado na Av. São João, s/n, Morro da Liberdade

*Com informações da assessoria

