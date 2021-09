125 anos de história: Manauaras relembram 1ª visita ao Teatro Amazonas

O Teatro comemora 125 anos em dezembro de 2021 | Foto: Brayan Riker

Manaus (AM)- Imponente, majestoso e inconfundível, desde sua inauguração, em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas já marcou a história de centenas de amazonenses.

O lugar, que é considerado o principal ponto turístico do estado, guarda a história e carrega o legado de ser um importante patrimônio histórico há mais de um século.

No último dia do ano, dia 31 de dezembro, o Teatro Amazonas comemora 125 anos de existência. Com isso, para homenagear o importante espaço, o EM TEMPO irá fazer uma série de reportagens sobre o entrelaço da história do Teatro com a vida dos amazonenses e turistas.

À primeira visita, o que mais chama a atenção é o vislumbre arquitetônico que o Teatro Amazonas carrega. Adentrar ao local, dá sensação de voltar no tempo, justamente para época da Belle Époque. É quase impossível não se surpreender com o luxo que o Teatro abriga no coração do Centro Histórico de Manaus.

Amor na primeira visita

O local é inspiração cultural | Foto: Brayan Riker

A engenheira ambiental Gabriela Bernardes, de 25 anos, lembra com carinho a primeira vez que pisou no local. Ela foi junto com seu falecido avô, Antelki Bernardes. Eles moravam no Centro da capital e a visita ao local virou tradição que marcou a infância e juventude da moradora.

" Fui ao Teatro Amazonas pela primeira vez com ele. Qualquer memória relacionada ao meu avô já se torna muito especial. Eu era criança e me surpreendi quando entrei. Achei o lugar lindo, era algo que eu nunca tinha visto igual. " Gabriela Bernardes, Engenheira Ambiental

Gabriela não lembra exatamente a idade, mas uma outra coisa que marcou a sua visita: chegou no local, e ao sair do carro, caiu e machucou o joelho.

"Eu estava tão ansiosa que cai e ralei o joelho nos paralelepípedos", contou rindo por conta da memória.

O pequeno incidente não estragou a experiência da pequena Gabriela. Ela curtiu o lugar e se maravilhou com o estonteante Teatro na companhia do avô.

A estudante de direito, Gisele França, de 28 anos, revela que sua primeira visita foi aos 16 anos, em uma excursão da escola. Ela sempre gostou de história e quando entrou no lugar, sentiu que estava em um filme de época.

Amigas visitam o Teatro | Foto: Arquivo Pessoal

Ela lembra de cada detalhe e associava cada espaço aos filmes literais da Belle Époque, que ela tanto gosta.

" Eu sempre gostei dos filmes antigos literais românticos, então para mim, foi uma experiência encantadora. Cada detalhe do teatro conta uma história diferente. " Gisele França, Estudante de direito

Expectativas superadas

A fachada do Teatro Amazonas já chama atenção pela sua potência e detalhes. Por isso, é comum criar expectativas do que há dentro do espaço.

Gisele imaginava a história do local. Quantas histórias e vivências o teatro havia protagonizado para a vida das pessoas. Quando entrou no lugar percebeu que suas expectativas foram superadas em todos os âmbitos.

"Quantos acontecimentos, festivais, e musicais, já teriam acontecido ali", declarou.

Gabriela revela até hoje se surpreende quando entra no Teatro. Ela busca explorar lugar não visitados do espaço que conta com um salão de capacidade para mais de 700 pessoas.

"Mesmo criança, eu já sentia tinha curiosidade e mesmo depois de adulta ainda me encanto com a beleza do lugar todas as vezes que vou. Busco sempre sentar em locais diferentes pra assistir aos espetáculos de ângulos diferentes", expõe a engenheira.

Momentos marcantes

A ida ao lugar ainda rendeu momentos que ficaram marcados para sempre na memória das duas amazonenses.

Gisele em uma das suas últimas visitas ao Teatro Amazonas | Foto: Arquivo pessoal

Gisele leva a memória para o emocional e diz que a sua visita foi para imaginar e sonhar. Ela revela que sentou em uma camarote do Teatro Amazonas e pensou em quantos casais já não tinham se apaixonado ali. Das famílias que iriam assistir peças e espetáculos, criando novas experiências.

Já Gabriela revela que seu momento mais marcante nem foi na sua primeira visita, e sim, nas outras que foi após aquele dia.

"Difícil dizer, existem tantos marcantes. Mas particularmente o meu momento favorito foi na orquestra com músicas de filmes famosos. Acho que até hoje, foi o meu favorito", relembra.

Teatro Amazonas com legado

Gisele e Gabriela são amigas, e sempre que tem oportunidade passam pelo Teatro | Foto: Arquivo pessoal

A importância do Teatro Amazonas para a o estado é indiscutível. Manauaras reconhecem que o lugar é essencial e muitos não conseguem imaginar a cidade de Manaus sem o cartão postal.

Gabriela declara que o Teatro Amazonas é como um orgulho para os manauaras, que carrega a história das conquistas históricas da cidade.

" O teatro é cultura, é entretenimento. Mas também, como manauara, é um dos nossos orgulhos, monumento histórico construído em meio à floresta, carrega a história das conquistas das nossas terras. " Gabriela Bernardes, Engenheira Ambiental

Já a estudante de direito Gisele, considera o Teatro Amazonas a carta coringa, como atrativo turístico, de Manaus. Ela ainda afirma que o cenário ainda encanta tanto moradores, quanto turistas, pela sua beleza.

" Hoje, acredito que é nossa carta coringa de atrativo turístico. Tem história, arquitetura e entretenimento interligados, fez movimentar a economia e acima de tudo, trazem bons momentos familiares, sejam nativos ou passageiros. " Gisele França, Estudante de direito

Veja detalhes marcantes dentro do Teatro Amazonas:

