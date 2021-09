Teatro Amazonas apresenta sarau com Corpos Artísticos

O regente titular do Coral do Amazonas, maestro Otávio Simões, explica que a iniciativa oferece a possibilidade de mostrar o perfil de cada Corpo Artístico | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- O sarau realizado pela soprano Mirian Abad, mezzo-soprano Samanta Costa e o pianista Hilo Carriel faz uma apresentação especial no hall do maior patrimônio cultural do Estado, o Teatro Amazonas , nesta sexta-feira (3).

A proposta é de apresentar os Corpos Artísticos do Estados para o público. Segundo o secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, as apresentações acontecem duas vezes por mês, a cada 15 dias, para agregar valor à visitação ao espaço cultural.

“As visitas ao Teatro Amazonas acontecem com grupos de até 25 pessoas e recebemos para o sarau somente quem fez o agendamento no Portal da Cultura, seguindo todos os protocolos de segurança em prevenção a Covid-19”, afirma Jeremias.

O regente titular do Coral do Amazonas, maestro Otávio Simões, explica que a iniciativa oferece a possibilidade de mostrar o perfil de cada Corpo Artístico.

" Temos orquestras, coral e balé. Muita gente não está acostumada com uma ópera de duas horas, então assistir uma apresentação de meia hora pode ser a iniciativa que faltava para despertar o interesse das pessoas por esses espetáculos. Temos um retorno muito bom, após o sarau, o público procura saber sobre a relação das músicas, sempre acontece esse contato " Otávio Simões, maestro

Nesta edição foram interpretadas obras de Mozart, Bellini, Gluck, Donizetti, Delibes, Rossini.

Para agendar uma visita, o público escolhe o horário e informa um número de telefone e o CPF no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ). A entrada é liberada mediante a apresentação da carteira de vacinação.

Crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita.

Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

O Teatro Amazonas adotou todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas. No local é exigido o uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro. Também fica proibido o contato físico com elementos dos espaços, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas.



