FEI lança videorreportagem em homenagem ao Dia da Amazônia

Manaus (AM)- A Fundação Estadual do Índio (FEI) do Governo do Amazonas lançou, em suas redes sociais, a videorreportagem em homenagem ao Dia da Amazônia, comemorado neste domingo (5) de setembro.

De acordo com o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a produção audiovisual tem como objetivo alertar e conscientizar a população sobre a preservação da natureza.

" O Dia da Amazônia possui diversos significados para nós e, principalmente, para os nossos parentes indígenas. Sabemos da importância da mata para a sobrevivência dos povos e do resplendor das matérias primas que são extraídas de forma consciente para dar seguimento à nossa cultura " Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI

A Amazônia pode ser compreendida como um conjunto de ecossistemas, rico em biodiversidade e recheado com milhares de espécies de animais que habitam o maior bioma do Brasil.

Com temperaturas médias anuais elevadas, a Amazônia apresenta abundância em recursos biológicos, hídricos e minerais, fato este que se destaca neste bioma, que apresenta uma diversidade própria, sendo a maior reserva natural do planeta.

Para a artesã, Elizângela Sateré, os ensinamentos culturais e de preservação da Amazônia são de grande importância para toda a comunidade indígena.

“A floresta é a nossa casa, nós ensinamos aos nossos filhos a importância e a preservação da Amazônia, onde quer que eles estejam. Através da natureza conseguimos sustentar e dar passagem de geração em geração a nossa cultura e, através dela, podemos produzir produtos 100% naturais e sem agredir o meio ambiente”, disse.

Data Comemorativa

A data comemorativa foi escolhida em referência ao ato de Dom Pedro II, em 1850, quando decretou a inauguração da Província do Amazonas. E serve para destacar a importância da conscientização dos grandes problemas que cercam esta região, tais como o desmatamento e as queimadas, circunstâncias que até hoje estão presentes e agridem não só o meio ambiente, mas o ecossistema em que a vida habita.

