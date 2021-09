Cine Casarão promove sessão de clássicos em Manaus

O primeiro longa a ser exibido será "Sociedade dos Poetas Mortos", de Peter Weir | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- No feriado desta terça-feira (7), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, promove uma sessão com clássicos do cinema internacional.

Os dois títulos escolhidos foram "Sociedade dos Poetas Mortos" e "Bacurau’" As sessões serão gratuitas e os bilhetes serão impressos e distribuídos 30 minutos antes de cada exibição.

O primeiro longa a ser exibido será "Sociedade dos Poetas Mortos", de Peter Weir, às 16h. Em 1959, na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex-aluno, interpretado pelo ator Robin Williams, se torna o novo professor de Literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre o assunto.

Em seguida, às 18h, será a vez de "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa.

Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez.

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles será exibido às 18h | Foto: Reprodução

Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. O longa tem em seu elenco os atores Silvero Pereira e Sônia Braga.

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

*Com informações da assessoria

