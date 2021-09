‘Os Maninhos’ passeiam pelas eras do mundo em novo videoclipe

| Foto: Rodrigo Chaves

MANAUS – Humanidade, tempo e história são temas retratados em "Fez-se Book", música do trio manauara “Os Maninhos” que ganhou videoclipe lançado nesta terça-feira (7). Produzida pelo mineiro Rodrigo Chaves, a animação é o segundo material em vídeo do projeto composto por Agenor Vasconcelos, Magaiver Santos e Marcelo Nakamura.

Primeira música feita pelo trio, “Fez-se Book” trouxe temas como ancestralidade e o contemporâneo para as produções. Magaiver Santos ressalta as propostas ao relembrar o processo de composição da música.

“É um passeio pelas eras desse mundo, e por que não de outros mundos também, como a letra sugere, no nosso xamanismo urbano. Nessa tarde (da composição) fomos capturados por um quadro com imagem bucólica, na parede da sala do Naka. Nós entramos naquele quadro e tiramos essa música lá de dentro”, conta o artista.

Para Marcelo Nakamura, a música trouxe elementos base para outras composições, abordando historicidade, ancestralidade e evolução.

“Acho que foi a música que deu o caminho de onde a gente queria trilhar. Ela tem o ancestral nesse âmbito social e urbano, atual. Traz a perspectiva de acontecimentos históricos que mexeram com a forma como o homem se colocou no mundo e a forma de se relacionar com os outros seres. A música, por si só, desvenda esse olhar primitivo, da evolução e de onde chegamos, quem somos perante essa questão da evolução”, explica Marcelo.

A ANIMAÇÃO

Em Belo Horizonte, Rodrigo Chaves desenvolve aplicativos e sites para empresas desde a adolescência. Em busca de mudança e atuação em áreas de maior interesse, ele produziu uma animação sobre a história do Brasil em perspectiva indígena. “Nessa animação tem uma cena em uma aldeia, busquei na internet alternativas de trilhas e encontrei o projeto 'A música das Cachoeiras', assim conheci o Agenor”, diz Rodrigo.

Segundo Agenor Vasconcelos, do primeiro contato surgiu a proposta de produzir a animação para “Fez-se Book”. “O Rodrigo Chaves veio me mostrar uma animação que estava produzindo com alguns áudios do acervo ‘A música das cachoeiras’. Dialogando sobre essa produção pessoal dele, pensei em sugerir um clipe da música que eu recém havia lançado com a banda Os Maninhos. Desenvolvi um argumento e apresentei para Rodrigo, que topou na hora. Então, a partir de um pré-roteiro e um argumento em contexto da música manauara, Rodrigo desenvolveu essa animação incrível”, conta o artista.

Sobre o trabalho, Rodrigo diz ter sido desafiador e agradece a parceria no início da trajetória no campo artístico. “Foi um desafio, a música não é de fácil compreensão, mas gosto disso porque abre espaço para o abstrato. Para mim, a parceria está sendo excelente. Ainda não tenho portfólio, é um caminho que abre outros”.

Agenor explica que o encontro foi promovido pela música indígena e que o clipe fala de renovação de saberes antigos.

“Penso que o que possibilitou a parceria com Rodrigo nesse clipe foi o conhecimento e encanto da música indígena, que fundamentam o argumento apresentado a ele. O clipe chama atenção para o fato de antigas ideias estarem sendo atualizadas para as novas mídias sociais. Ao mesmo tempo que ideias e conceitos indígenas se atualizam para esses novos meios, ideias nocivas para nossa sociedade também estão se desenvolvendo, por exemplo o desmatamento e a incitação ao ódio às populações indígenas. Rodrigo conseguiu animar esses conceitos de maneira divertida no vídeo”, finaliza Agenor.

