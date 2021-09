Visitas em grupo a espaços culturais podem ser agendadas em Manaus

O setor é responsável por organizar as visitas em grupos a espaços como Teatro Amazonas, Palacete Provincial, Museu do Seringal Vila Paraíso, Galeria do Largo e os centros culturais Palácio da Justiça, Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, está com agendamento aberto para visitas mediadas com escolas e grupos comunitários a equipamentos culturais administrados pela pasta. O acesso é gratuito.

O secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, destaca que a iniciativa tem a proposta de despertar no público o interesse pelos patrimônios históricos.

" Muitas vezes é o público que vem aos espaços culturais pela primeira vez, e isso é muito significativo, porque os aproxima da história do estado do Amazonas e do Brasil”, comenta Jeremias. “Neste sentido, nosso papel é contribuir para uma experiência interessante, que possa, de fato, agregar valor para o conhecimento deles " Cândido Jeremias, secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa

Segundo o gerente da Central de Arte e Educação, Ricardo Lopes, as atividades podem ser agendadas para crianças a partir de 12 anos, com apresentação da carteira de vacinação.

Ele explica que o setor é responsável por organizar as visitas em grupos a espaços como Teatro Amazonas, Palacete Provincial , Museu do Seringal Vila Paraíso, Galeria do Largo e os centros culturais Palácio da Justiça, Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia.

“Atendemos crianças e adultos e atuamos em parceria com instituições de ensino e grupos comunitários interessados em proporcionar atividades culturais e nós facilitamos esse acesso”, afirma Lopes. “Trabalhamos com o número reduzido de pessoas por conta dos protocolos de segurança em prevenção à Covid-19”.

Todos os espaços culturais administrados pelo Estado adotaram os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

O contato para agendamento pode ser feito pelo e-mail [email protected]

