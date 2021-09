“Bagdá Vive em Mim” e “A Última Floresta” são exibidos no Cine Casarão

Em uma tribo Yanomani isolada, na Amazônia, o xamã Davi Kopenawa Yanomani tenta manter vivo os espíritos da floresta e as tradições | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Nesta quinta-feira (9), o Cine Casarão , espaço dedicado à Sétima Arte no Casarão de Ideias, passa a contar com dois filmes inéditos.

"Bagdá Vive em Mim" e "A Última Floresta" serão exibidos com ingressos que podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Dirigido por Samir, ‘"Bagdá Vive em Mim" será exibido às 16h30. O longa conta a história de um jovem fanático que ataca os amigos do seu tio em um café aconchegante de Londres, ponto de encontro para exilados iraquianos.

Após esse evento traumático, as vidas daqueles que estavam no local se transformam totalmente. O filme será reexibido na sexta-feira (10), às 17h30, e domingo (12), às 16h30.

Ainda na quinta-feira, às 18h30, acontece a primeira exibição de "A Última Floresta’" de Luiz Bolognesi. Em uma tribo Yanomani isolada, na Amazônia, o xamã Davi Kopenawa Yanomani tenta manter vivo os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade.

Os jovens ficam encantados com os bens trazidos pelos brancos, e Ehuana, que vê seu marido desaparecer, tenta entender o que aconteceu em seus sonhos. O longa será reexibido sábado (11), às 19h30, e domingo, às 18h30.

Programação

Ainda na programação do Cine Casarão, o público poderá conferir as reexibições de "Pequena Garota" (quarta, às 16h30; sexta, 19h30 e sábado, 15h30) e "King Kong En Asunción" (quarta, 18h30; sexta, 15h30 e sábado, 17h30).

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.



