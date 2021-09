Bullying é tema de espetáculo para estudantes de escolas em Manaus

A sinopse do espetáculo trata sobre um grupo de estudantes adolescentes, que se junta para fazer um trabalho da escola onde devem abordar através de uma peça teatral o tema bullying | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Entretenimento, reflexão, conscientização e muita diversão é o que promete o grupo de teatro Artpalco, com sede na cidade de Araguaína – Tocantins.

O espetáculo teatral “Bullying: Que Bicho é Esse?”, chega a Manaus nesta sexta-feira (10) no Centro Educacional de Tempo Integral João dos Santos Braga.

O espetáculo é voltado para estudantes do 6º ao 9º ano, com idade entre 10 e 17 anos, com o objetivo de utilizar o teatro para prevenir o bullying em meio aos estudantes.

A sinopse do espetáculo trata sobre um grupo de estudantes adolescentes, que se junta para fazer um trabalho da escola onde devem abordar através de uma peça teatral o tema bullying. No processo de criação, eles percebem que comportamentos inerentes a esse drama são comuns entre eles no dia a dia escolar.

De acordo com o diretor e dramaturgo do espetáculo, Luiz Navarro, “Bullying: Que Bicho é Esse?” trata também da importância de respeitar as diferenças.

" A criança ou adolescente que assiste à produção é levada a se colocar na posição de quem sofre bullying e/ou o pratica, instigando a uma reflexão contra a opressão social " Luiz Navarro, diretor e dramaturgo

O coordenador do grupo Artpalco, o ator George Henrique Silva, complementa ainda que o espetáculo destaca a importância do desenvolvimento de estratégias que auxiliem na redução e prevenção deste tipo de violência em meio aos estudantes, por meio da apresentação em seu próprio ambiente escolar para que promovam o bom convívio social com os companheiros de turma e docentes.

As apresentações são realizadas em locais sem a necessidade de grandes estruturas de palco, som e/ou iluminação, como pátios, quadras de esportes ou auditórios.

Projeto

A montagem e circulação do espetáculo “Bullying: Que Bicho é Esse?” é fruto do projeto “Vai Ter Teatro na Escola”, executado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania.

O projeto estava previsto para acontecer no início do ano de 2020, no mês de abril, porém, com a propagação da pandemia foi suspensa e remarcada para setembro, cumprindo todos os protocolos de segurança.

Em turnê nacional, o grupo seguirá para Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Barra do Garças (MT) e finaliza a turnê em Palmas (TO).

