Morre filho do rei Roberto Carlos, Dudu Braga, aos 52 anos

São Paulo - O filho do Rei Roberto Carlos, produtor musical, de 52 anos, Dudu Braga, faleceu na tarde desta quarta-feira (8), vítima de um câncer de peritônio. A informação foi confirmada por Boninho, diretor da Globo e amigo pessoal de Dudu. “Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica um paz. Meus sentimentos a família e meu querido amigo Roberto Carlos”, disse Boninho em seu perfil no Instagram. As informações são das Revistas "Isto É e Quem".



Dudu Braga lutava desde setembro do ano passado contra um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal). Esse é o terceiro diagnóstico da doença de Dudu, que venceu duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

Em recente entrevista, Dudu falou sobre seu estado de saúde e explicou: “O meu câncer voltou ano passado, apareceram três pontinhos no peritônio. Fiz o tratamento, fiquei bem, e voltou o câncer há um mês. Comecei a ter umas recidivas de ter que voltar para o hospital. O meu aparelho digestivo estava ficando inflamado com uma certa facilidade”.

Na época do diagnóstico, Dudu Braga mostrou muito otimismo: “Estou bem, ou melhor, estou indo. Continuo fazendo as sessões de quimioterapia, só que mudamos o tratamento para um outro quimioterápico. O tumor está estável, não houve uma regressão nem uma progressão. Os médicos decidiram trocar o medicamento”, declarou ele na ocasião.

O radialista e produtor deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos e tinha Laura, de 5 anos, e os filhos Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17 anos, frutos de um relacionamento anterior.

Segunda perda do Cantor, que já perdeu a enteada Ana Paula há 10 anos

Além de Dudu, filho de Roberto com Nice Rossi, o rei também é pai de Luciana, também com Nice, e de Ana Paula, enteada ( filha de um relacionamento anterior de Nice) que Roberto criou como filha. A enteada também morreu em 2011. Ele também é pai de Rafael Braga, de sua breve relação com Maria Lucila Torres.

Este ano, Roberto Carlos também perdeu o irmão Lauro Braga, de 90 anos.