Musical Infantil ensina sobre a alimentação saudável em Manaus

Manaus (AM)- Ensinar às crianças sobre a importância de uma alimentação saudável é uma difícil missão aos pais e educadores.

O musical infantil “Ted, Nina e o Boi do Tempo – Uma Aventura Alimentar” é o mais novo projeto do Instituto Social e Cultural Araguaia (Isca), com sede em Araguaína – Tocantins, e visa facilitar esse acesso ao conhecimento, ensinando de forma lúdica e divertida aos pequenos sobre a importância de consumir alimentos saudáveis.



A peça voltada ao público infantil, com idade entre 6 e 10 anos, será apresentada neste sábado (11), em Manaus.

As apresentações ocorrerão em duas sessões às 16h e às 20h no Teatro Amazonas. O valor do ingresso de 10 reais (meia) ou 20 reais (inteira) podem ser adquiridos na hora.

O musical é apresentado pelo grupo de teatro Artpalco e conta a história dos irmãos Ted e Nina, que vivem às turras com sua mãe, que insiste em oferecer para eles uma alimentação saudável.

Em uma oportunidade, eles fogem de casa para se livrarem da hora do almoço e encontram um velho sábio que os presenteia com um boi mágico, que tem o poder de viajar no tempo.

Para instigar a atenção e deixar o público infantil atento aos ensinamentos, o espetáculo se utiliza de fantoches, música, dança, brincadeiras, o universo do clown e até a cultura popular, com um boi-bumbá como um dos personagens da história.

" Para aproximar a apresentação do universo infantil, buscamos uma produção cheia de ludicidade, com uma linguagem mais próxima das crianças para falar da importância de uma rotina alimentar que inclua frutas, verduras e legumes, estimulando a alimentação saudável desde sempre", explica o diretor e dramaturgo do espetáculo " Luiz Navarro, diretor e dramaturgo do espetáculo

Ainda de acordo com o diretor, o objetivo do projeto é despertar a consciência das crianças sobre uma alimentação saudável.

Muito além de debater apenas a importância da alimentação saudável, o espetáculo infantil destaca também sobre a importância do cuidado e preservação do meio ambiente.

Projeto

A montagem e circulação do espetáculo “Ted, Nina e o Boi do Tempo” é fruto de projeto do Instituto Social e Cultural Araguaia (Isca) executado por meio a Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania e patrocínio do Atacadão.

A turnê que acontecerá em mais alguns estados nos próximos dias, como Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Barra do Garças (MT) e Palmas (TO), estava prevista para acontecer no início do ano, no mês de abril, porém, com a propagação da pandemia do novo Coronavírus foi suspensa e remarcada para setembro, cumprindo todos os protocolos de segurança.

