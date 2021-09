Show de Tierry é confirmado em primeiro evento-teste na Arena

A principal regra é estar com a vacinação em dia e, 48h antes do show | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Está programado para o próximo dia 24 de setembro, sexta-feira, a partir das 22h, o show do rei da Bahia, Tierry.

Após 12 meses de estudos e propostas de protocolos sanitários para a retomada dos grandes espetáculos na cidade e, claro, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam) anunciou o show do fenômeno baiano no Pódium da Arena da Amazônia.

Regras

O cenário de pandemia ainda exige que algumas exigências sejam feitas para o público que queira aproveitar o show do dono dos hits "Rita" e "Hackearam-me".

A principal regra é estar com a vacinação em dia e, 48h antes do show, apresentar exame de detecção da Covid, o teste PCR, com resultado negativo.

Estrutura

Desta vez, para cumprir um dos protocolos sanitários contra o coronavírus, serão montados camarotes por toda a área do show cumprindo o distanciamento obrigatório. Nestes espaços poderão conter até nove pessoas, no máximo.

Tanto que, para o evento-teste, ao invés de ingressos individuais, será disponibilizada a compra da cabine. Ao adquirir uma delas, o grupo de nove amigos recebe um voucher para que, dois dias antes do show, façam o teste PCR que, em guichês montados na entrada da Arena da Amazônia serão trocados pelos ingressos referentes à cabine comprada para o show.

Na entrada da festa, além do ingresso em mãos, é obrigatório apresentar a carteira de vacinação.





Tierry - o rei da Bahia

O nome dele, inclusive na certidão de nascimento, é Tierry, mas podem chamá-lo de "Tieehit". O cantor baiano tem mais de 600 músicas gravadas por artistas consagrados, como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Simone e Simaria, Claudia Leitte, Luan Santana. Jorge e Mateus e muitos outros.

Após alguns anos dedicando-se apenas às composições, quis apostar mais alto e se lançou como cantor solo no final de 2019. Não deu outra: sucesso.

Na virada de 2019 ano pra 2020, Tierry emplacou – já na sua própria voz - a música "Cracudo". No decorrer de 2020 Tierry emplacou duas outras músicas como cantor no top 200 do Spotify Brasil, "Rita" e "HB20", ambas no gênero musical conhecido como arrocha. O single "Rita" estourou e ficou por meses entre o Top 50 Streaming do Spotify.

O artista baiano irá estrear nos palcos de Manaus com show produzido pela Fábrica de Eventos. A realização do evento é da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam)

Os ingressos estarão disponibilizados pelo site www.baladapp.com.br.

