Vacinação em dia garantirá passaporte para evento teste em Manaus

MANAUS (AM) - Após um ano de intensos estudos e propostas de protocolos sanitários, o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a constante queda nos números de novos casos e internações, a Associação de Entretenimento do Amazonas (ASSEEAM), anuncia o show do fenômeno musical baiano, Tierry.

O evento ocorre no dia 24 de setembro, sexta-feira, no Pódium da Arena da Amazônia e marcará a retomada dos grandes espetáculos na cidade, bem como servirá de palco para estudos que formularão parecer dos órgãos de controle em saúde no fim das restrições do setor de entretenimento.

“É hora de voltarmos a celebrar a vida com muito mais amor, alegria, segurança e responsabilidade. É com essa expectativa que realizamos o primeiro evento-teste em Manaus", declara Gerson Sampaio, Presidente da ASSEEAM.

Protocolos sanitários

O cenário de pandemia ainda exige que algumas exigências sejam feitas para o público que queira aproveitar o show do dono dos hits ‘Rita’ e ‘Hackearam-me’.

A principal regra é estar com a vacinação em dia e, 48h antes do show, apresentar exame de detecção da Covid, o teste PCR, com resultado negativo.

Estrutura

Desta vez, para cumprir um dos protocolos sanitários contra o coronavírus, serão montados camarotes por toda a área do show cumprindo o distanciamento obrigatório. Os espaços poderão conter até 9 pessoas, no máximo.

Para o evento-teste, ao invés de ingressos individuais, será disponibilizada a compra de camarotes. Ao adquirir um destes camarotes, o grupo de 9 pessoas recebe um voucher com QR-CODE para que, dois dias antes do show, façam o teste PCR que, em guichês montados na entrada da Arena da Amazônia, serão validados e trocados pelos ingressos referentes à cabine comprada para o evento.

Na entrada da festa, além do ingresso digital ou impresso, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação com as doses em dia.

Tierry – o rei da Bahia

O nome dele, inclusive na certidão de nascimento, é Tierry, mas podem chamá-lo de ‘Tieehit’. O cantor baiano tem mais de 600 músicas gravadas por artistas consagrados, como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Simone e Simaria, Claudia Leitte, Luan Santana, Jorge e Mateus e muitos outros.

Após alguns anos dedicando-se apenas às composições, quis apostar mais alto e se lançou como cantor solo no final de 2019. Não deu outra: sucesso.

Na virada de 2019 ano pra 2020, Tierry emplacou – já na sua própria voz – a música “Cracudo”. No decorrer de 2020 Tierry emplacou duas outras músicas como cantor no top 200 do Spotify Brasil, “Rita” e “HB20”, ambas no gênero musical conhecido como arrocha. O single “Rita” estourou e ficou por meses entre o Top 50 Streaming do Spotify.

