Casarão de ideias em Manaus é indicado para receber título na CMM

MANAUS (AM) - Há 11 anos, completados em abril de 2021, o Casarão de Ideias, em Manaus, busca divulgar os mais diversos segmentos artísticos no Amazonas, oferecendo em um único local arte e entretenimento para todas as idades. Agora, o espaço cultural está prestes a receber o Título de Utilidade Pública da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a partir da indicação do vereador Fransuá (PV).

De acordo com o parlamentar, ele tomou conhecimento sobre o Casarão após uma visita ao seu gabinete do diretor e fundador do local, João Fernandes. “Após essa visita dele (João), onde pude conhecer os projetos que foram executados ao longo desses anos e a importância cultural para a nossa cidade, resolvi fazer uma visita e constatei a importância e os projetos que estão sendo executados”, comentou ele.

Apesar do período de pandemia, Fransuá ressaltou a contribuição do espaço para a cultura de Manaus. “Por isso, resolvi submeter ao parlamento municipal a proposta de que o Casarão ‘vire’ utilidade pública”, disse ele. Após a aprovação final da CMM, a votação será publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal.

Para João Fernandes, diretor do Casarão, a indicação ao título é a comprovação de que o trabalho desempenhado em mais de uma década está correto. “Trabalhar com arte, com cultura, não é uma tarefa fácil. Mas seguimos nessa luta diária, sempre buscando fomentar nossos artistas e incluir o Amazonas nos grandes centro artísticos do Brasil”, disse ele.



Casarão no centro de Manaus

Localizado na Rua Barroso, ‘coração’ do Centro de Manaus, o Casarão tem um espaço físico amplamente utilizado para ações culturais transitórias. Ensaios de grupos, exibições de fotografia, concertos, debates, reuniões, oficinas e espetáculos de teatro e dança são algumas dessas ocupações.



Além disso, o próprio Casarão promove atividades e possui diversos projetos que atuam e agregam ações sociais, culturais, empreendedoras e de inovação.

Destaque, ainda, para o Cine Casarão, ambiente dedicado à Sétima Arte com exibições semanais de filmes alternativos.

