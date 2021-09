Liceu Claudio Santoro comemora 8 anos em Parintins, no AM

Entre as ações voltadas ao público em geral está a exposição “Rituais Indígenas - Desvendando Segredos Alegóricos”, do artista Marialvo Brandão, no Hall do Liceu | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Unidade Parintins - comemora 8 anos de atuação no próximo dia 16 de setembro, com uma programação especial voltada para os alunos e habitantes do município.

A unidade, que atualmente tem 1.224 alunos matriculados, fica localizada no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), na rua Nações Unidas, s/nº, Centro, e oferece mais de 30 cursos de iniciação artística.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias, o Liceu Claudio Santoro é um dos grandes responsáveis pela difusão e fomento de diversas linguagens artísticas no município.

" Parintins é um celeiro de talentos amazonenses, que já viajaram pelo mundo por seu trabalho no Festival Folclórico e em tantos outros segmentos. Ter o Liceu no município é de suma importância para as políticas públicas de cultura no interior, uma vez que municípios adjacentes também se beneficiam " Candido Jeremias, secretário de Cultura e Economia Criativa

Para comemorar a data de início das atividades da unidade e compartilhar o resultado das práticas de ensino dos cursos de artes visuais, audiovisual, música, dança e teatro, o Liceu de Parintins realiza uma programação especial a partir de 14 de setembro, voltada ao público local, alunos e artistas, com uma exposição, oficinas, mesas-redondas, entre outras ações.

Entre as ações voltadas ao público em geral está a exposição “Rituais Indígenas - Desvendando Segredos Alegóricos”, do artista Marialvo Brandão, no Hall do Liceu.

O projeto, que apresenta maquetes de alegorias de rituais apresentadas no Festival Folclórico de Parintins, foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana, uma das ações emergenciais da Lei Aldir Blanc, promovidas pelo Governo do Amazonas. A mostra fica aberta ao público de 16 a 25 de setembro, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

De acordo com Andressa Oliveira, diretora do Liceu em Parintins, a unidade tem um grande papel de transformação social e também na economia do município.

“Os nossos alunos já buscam o Liceu pensando na universidade, em serem aprovados nos cursos de teatro, música e dança, buscam se tornar profissionais da arte e ter uma renda. Isso vem de nossos professores, da nossa missão de formar multiplicadores, de fazer alunos, principalmente de baixa renda, terem uma ascensão por meio da arte”, ressalta.

O diretor geral do Liceu Claudio Santoro, Davi Nunes, fomentar a arte em Parintins é um dos principais objetivos da unidade.

" Há uma gama enorme de artistas em Parintins e nós queremos incentivar a qualificação deles, além de prover renda. O Liceu mudou a visão do que é o ser artista no município. Além disso, atualmente temos 13 alunos, que já passaram pelo Liceu de Parintins, em cursos de arte na universidade. Então, a importância dessa unidade é essencial, apoiando nossos alunos com o fomento das artes, mostrando caminhos e possibilidades " Davi Nunes, diretor geral do Liceu Claudio Santoro

Programação:

14 de setembro, das 19h às 20h30

Cine Clube Odinea Andrade - 3º Andar (Lado Caprichoso)

Amazônia Arts: Vivência com Levi Gama - Artista visual, quadrinista e roteirista

parintinense

Público: Alunos dos Núcleos de Artes Visuais, Audiovisual, artistas e acadêmicos.

15 de setembro, das 11h às 12h – Multiuso 5ª Andar (Lado Caprichoso)

Oficina de Teatro: Construção de Personagens e Produção de Esquetes

Público: Estagiários do setor de Turismo – Biblioteca Fred Góes

16 de setembro, das 11h às 12h – Multiuso 5ª Andar (Lado Caprichoso)

Oficina de Teatro – Construção de Personagens e Produção de Esquetes

Público: Estagiários do setor de Turismo – Biblioteca Fred Góes

das 9h30 às 10h30 / das 15h às 16h30 - Sala Multiuso 5º Andar (Lado Caprichoso)

Vivência com o artista visual Freyzer Andrade

Público: Alunos dos Núcleos de Artes Visuais e Audiovisual

das 17h30 às 19h – Sala Multiuso 5º Andar (Lado Caprichoso)

Entre Acordes – Grupo de Práticas Pedagógicas do Núcleo de Música

Público: Alunos do Núcleo de Música

das 17h30 às 18h30 – Hall do Liceu

Palestra: Processo de Criação Alegórico

Público: Acadêmicos da UEA | UFAM | IFAM

das 19h às 20h – Hall do Liceu

Mesa Redonda: “Processo de Criação Alegórica"

Mediador: Marialvo Brandão

Artistas convidados: Emerson Brasil | Antônio Cansanção | Roberto Reis

Público Alvo: Artistas de Alegoria dos Bumbás Caprichoso e Garantido

16 a 25 de setembro, das 8h às 11h/ das 14 às 17h - Hall do Liceu de Parintins

Exposição “Rituais Indígenas - Desvendando Segredos Alegóricos”, do artista Marialvo Brandão

Visitação aberta ao público

17 de setembro, das 8h às 11h / das 14h às 18h – Tour Cultural pela Cidade

Registro de diferentes pontos turísticos de Parintins pelo olhar do aluno

Público: Alunos do Curso Noções de Cinema e Noções de Fotografia

das 15h às 17h – Hall Liceu

Palestra: Processo de Criação Alegórica com o Artista Plástico Marialvo Brandão

Público: Alunos dos Núcleos de Artes Visuais, Audiovisual e convidados em geral

das 16h30 às 18h30 – Arena do Bumbódromo

Circuito de Dança: Instrutores do Núcleo de Dança do Liceu Unidade Parintins

Público Alvo: Alunos dos Curso de Danças Urbanas Avançado, Laboratório Corporal,

Preparatório II e Capoeira Avançada.

das 18h30 às 19h30 – Multiuso 5º Andar (Lado Caprichoso)

Sarau “O Intérprete e a Poesia” – Instrutores do Núcleo de Teatro do Liceu Unidade Parintins

Público: Alunos do Curso Laboratório Teatral, Iniciação Teatral e Teatrólogos

Convidados

18 de setembro, das 15h30 às 16h30 – Hall do Liceu

Projeto “A Hora do Conto”

Peça Teatral com Fantoches “Arte Caminho de Transformação”, em comemoração aos 8 anos de

implantação do projeto Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins.

Público: Comunidade em geral

