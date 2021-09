Mostra de Arte Indígena é lançada em Manaus nesta quarta (15)

A mostra indígena reúne os mais variados estilos de arte, com quadros retratando os grafismos ritualísticos e antropológicos | Foto: Divulgação





Manaus (AM)- Será lançado nesta quarta-feira (15) a I Mostra de Arte Indígena de Manaus – "Meu Povo", na avenida Sete de Setembro, s/nº, no Palácio Rio Branco, na praça Dom Pedro II, no centro histórico.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza o lançamento que será realizada uma “mini vernissage” com obras e a presença de alguns artistas indígenas.

O evento faz parte da programação de homenagens do aniversário de Manaus , comemorado no dia 24 de outubro.

É a primeira vez em 352 anos de existência que a capital amazonense vai ter uma mostra genuinamente indígena com a participação de oito artistas e do centro indígena Bahserikowi, com objetos dos povos tukano, dessana e tuyukas do alto rio Negro.

Além de Manaus, foram convidados uma artista do povo warau, da Venezuela, e outro de uma aldeia de Autazes.

A mostra indígena reúne os mais variados estilos de arte, com quadros retratando os grafismos ritualísticos e antropológicos, bem como a arte urbana das novas gerações que vivem na capital, esculturas e objetos que retratam as várias culturas presentes como: mura, kokama, dessana, tukano, tuyuka e warau.

A criatividade indígena como arte é expressa na pintura corporal, nas cerâmicas, plumagens, nos artefatos, nas cestarias e nas máscaras com representações de suas cosmografias.

