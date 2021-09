Teatro Amazonas abre agendamento para 2ª quinzena de setembro

O patrimônio histórico passou por sanitização e também adotou os protocolos de segurança | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- A programação do Teatro Amazonas para a segunda quinzena do mês de setembro destaca apresentações dos Corpos Artísticos do Estado e estreia de espetáculo do Grupo Experimental de Teatro do Liceu.

Os eventos têm acesso gratuito, em sua maioria, e o agendamento pode ser feito no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e no site Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ), a partir das 14h desta terça-feira (14/09).

De acordo com o Decreto n° 44.542, do Governo do Estado, o público deve apresentar a carteira de vacinação na entrada.

O equipamento cultural está funcionando com 75% da capacidade do salão de espetáculos, e os assentos na plateia e nas frisas são intercalados para manter o distanciamento.

O patrimônio histórico passou por sanitização e também adotou os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e álcool em gel em pontos estratégicos.

Confira a agenda:

Quinta-feira (16), às 20h

A Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas, com o concerto de “Brahms, Serenata n.1” e as obras dos compositores Johannes Brahms e Antonín Dvorák adaptadas para noneto.

A apresentação vai contar com os músicos Tatiana Gerassimova (flauta), Hristo Ganev (oboé), Vadim Ivanov (clarinete), Alexandre Mourzitch (fagote), Assen Anguelov (trompa), Nikolay Mutafchiev (violino), Vladimir Rusev (viola), Adriana Velikova (violoncelo) e Miroslava Krastanova (contrabaixo).

Sexta-feira (17), às 20h

O Grupo Experimental de Teatro do Claudio Santoro apresenta “Corpo/Sentimento: Bombardeio de 1910”, que narra a história do dia 8 de outubro de 1910, quando Manaus sofreu um bombardeio de tropas federais. O trabalho é desenvolvido por meio da construção corpórea das personagens interpretadas pelos atores e atrizes, que exploram sentimentos com expressões e sonoridades ao demonstrar a realidade do fato histórico.

Sábado (18), às 20h, e domingo (19), às 19h

O espetáculo de dança “O Sagrado Feminino” traz, como plano principal, a mulher negra, consagrando cada momento como processo de evolução e interpretados a partir da dança moderna e neoclássica em conjunto com tambores africanos. Os ingressos estão à venda por R$ 100 (inteira) para plateia e frisas, e R$ 80 (inteira) para 1°, 2° e 3° pavimentos.

Dia 21 (terça-feira), às 20h

Com o espetáculo “Dançando Nossos Compositores”, o Balé Folclórico do Amazonas faz um resgate de lembranças do povo amazonense, com composições de artistas locais que descrevem de forma lírica, o sentimento, a audácia, o caráter e o temperamento do nosso povo. Entre os compositores, estão confirmadas obras de Celdo Braga, Arnaldo Rabello e Armando de Paula.

Dia 23 (quinta-feira), às 20h

Em comemoração ao aniversário de 50 anos da TV Encontro das Águas, a Amazonas Filarmônica, com regência de Luiz Fernando Malheiro, apresenta o concerto “Masques et Bergamasques/Schubert, Sinfonia 3”, com as obras “Masques et Bergamasques”, do compositor Gabriel Fauré (1919), e “Sinfonia n.3 em ré maior”, de Franz Schubert (1815).

Dia 26 (domingo), às 19h

A Orquestra de Câmara do Amazonas, o Coral do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas comandam mais uma noite de comemoração ao aniversário de 50 anos da TV Encontro das Águas, com repertório composto por nomes como Mozart, Vivaldi e Tchaikovsky.

Dia 28 (terça-feira), às 20h

A Orquestra de Violões do Amazonas entra em cena com o show “Encontro das Águas”, que conta com a participação do Balé Folclórico do Amazonas, também para celebrar o aniversário de 50 anos da TV Encontro das Águas. A proposta traz a mistura e o encontro da música e dança numa alusão ao Rio Negro e o Rio Solimões. Entre as composições estão “Igapó”, de Sebastião Tapajós, e “Balé das Folhas”, de Clénio Diniz.

Dia 30 (quinta-feira), às 20h

A Amazonas Filarmônica apresenta o concerto “Mendelssohn, Sinfonia n.4 ‘Italiana’”, com regência do maestro Marcelo de Jesus. O repertório conta com a obra “As bodas de Fígaro” (1786), do maestro austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, e a “Sinfonia n.4 em lá maior (1833)”, de Felix Mendelssohn.

