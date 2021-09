Cantora gospel Jôci Carvalho lança música nas plataformas digitais

O single tem parceria com os compositores Marden Gonçalves e Leonardo Oliveira | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A cantora gospel Jôci Carvalho lança, nesta quinta-feira (16), em todas as plataformas digitais, o single "Maranata, Ele Vem".

O louvor representa a nova fase da artista que em 2021 comemorou dois anos de migração da música secular para música gospel.

O single tem parceria com os compositores Marden Gonçalves e Leonardo Oliveira. A parceria surgiu durante uma conversa na igreja que os dois congregam, Marden Gonçalves também foi um compositor famoso e tem vários sambas gravados por intérpretes amazonenses.

Arranjos, produção musical, mixagem e masterização são assinados pelo produtor Leonardo Oliveira e a produção executiva é do Grupo Pactum.

"Maranata, Ele Vem" também marca a estreia do selo GP music, gravadora do Grupo Pactum voltada exclusivamente para trabalhos gospel na região Norte.

A música traz a mensagem em tom de alegria sobre a promessa de Jesus em buscar a sua igreja.

" Será um louvor abençoado e que certamente levará para o público boas reflexões dos últimos acontecimentos, sinais e prodígios deste grande dia. Desde que ouvi pela primeira vez , já percebi algo especial nesta canção, cheguei a gravar em novembro do ano passado, mas estava esperando o momento certo para lançar. Deus confirmou que agora é a hora " Jôci Carvalho, cantora

Marden Gonçalves também comenta que esta música foi inspirada pelo Espírito Santo. "Primeiro surgiu a melodia e dois dias depois, ouvi uma pregação do pastor Eduardo Santos, sobre a volta de Jesus e aquela pregação não saiu da minha mente. Então, cheguei em casa e já fui adaptando a letra na melodia. Tenho certeza que iremos alcançar muitas ''almas" pois estamos todos felizes com o resultado", conclui Leonardo Oliveira.

A cantora

Jôci Carvalho começou a cantar em 2002 e já participou de diversos festivais e shows pelo Amazonas cantando de MPB a canções internacionais. Tudo isso somado aos 10 anos de baile com a banda Hot Wish.

O maior destaque se deu de 2015 para 2016 com projeto de sertanejo universitário, quando a artista ficou mais conhecida nas casas de shows. Mesmo com agenda lotada, ela decidiu abrir mão do brilho deste mundo para atender o chamado de Deus. Em 2019, encerrou sua carreira na música secular logo após o carnaval. E iniciou a carreira gospel. No mesmo ano, já foi convidada para participar do evento Marcha pra Jesus 2019. Participou com a banda Moriah em eventos de igrejas locais.

