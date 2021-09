Humorista Renato Piaba traz show a Manaus no fim de semana

| Foto:

MANAUS (AM) - Pela primeira vez na capital, o humorista Renato Piaba desembarca em Manaus para único show, no próximo sábado, 18, às 19h, no Teatro Manauara. Com a apresentação, será a primeira vez que o humorista, que já participou de programas como “Domingão do Faustão” e do “Programa do Gugu”, traz o espetáculo de humor a Manaus.



O público que for conferir os shows de Piaba neste final de semana vai perceber que ele gosta de inserir o contexto da região em que visita, mas sem perder seus traços soteropolitanos de Salvador, sua terra-natal. É assim aonde vai, de norte a sul do país. “Já recebi críticas para que eu não perdesse o meu jeito de fazer humor”, pondera, acrescentando que a cada ano ele faz um show completamente diferente do anterior.

“Estou louco para ver o público amazonense. Tenho um carinho muito grande por essa terra e quero fazer muito esse povo rir. Estou muito ansioso e com vontade de chegar logo, porque sei que farei uma sequência, este será o primeiro de muitos shows em Manaus””, disse o humorista.

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis no site www.bilheteriadigital.com no valor de R$ 50 (meia) ou no dia do espetáculo, na bilheteria do Teatro Manauara. Outras informações por meio do número (92) 99104-6727.