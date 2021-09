Amazonense Izabelle Ribeiro segue no páreo do 'The Voice Kids'

A cantora amazonense Izabelle Ribeiro, de apenas 14 anos, mostra a força do Norte no reality show "The Voice Kids", da Rede Globo | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A cantora amazonense Izabelle Ribeiro, de apenas 14 anos, mostra a força do Norte no reality show "The Voice Kids", da Rede Globo, na semifinal, que acontecerá no próximo domingo, 19. No último fim de semana, o público escolheu uma das vozes. Cada técnico salvou mais duas para seguir na semifinal do programa e Izabelle foi uma das escolhidas.



Pertencente ao time da cantora de tecno-brega, Gaby Amarantos, que sempre diz que “ela não tem noção do tamanho do seu talento”, Izabelle emocionou o cantor e técnico Michel Teló, ao cantar a música “Nunca pare de sonhar”, de Gonzaguinha, que fez elogios rasgados à pequena. “Uma criança a cantar nesse nível de afinação, nesse nível de sentimento, com essa facilidade é muito difícil de acontecer. Ela faz isso de um jeito tão especial, tão dela, meu Deus do Céu, eu já faço parte do fã clube dela desde o primeiro dia”, se declarou Teló.

Mesmo sem se pronunciar o cantor, compositor, técnico do reality Carlinhos Brown cantou do começo ao fim, na apresentação e se emocionou.

Izabelle Ribeiro continua no reality representando o Amazonas e este é um momento de pedir votos à população.

“Cada vitória não é só minha, é nossa, eu vou estar representando nosso Estado com muito orgulho. Usem a minha hastag #vemqueeusoudonorte e compartilhem minha rede social @izabelleribeirooficial_, quero continuar com meu canto animando as pessoas e emanando paz”, declarou a cantora.

Nascida em Manaus, Izabelle começou a cantar na igreja e escola. “Meu pai é pastor e músico, apesar de atualmente ele não estar mais atuando na música, mas ele sempre foi uma grande referência para mim. Como em casa a música sempre fluía naturalmente, acabei cantando na nossa igreja e hoje estou realizando um sonho no The Voice”, disse Izabelle.