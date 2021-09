Cine Casarão exibe “O Império de Pierre Cardin” em Manaus

O filme busca responder perguntas como quem é Pierre Cardin e qual é a história por trás desse ícone | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Nesta quinta (16) e sexta-feira (17), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, no Centro de Manaus, terá como estreias os filmes "O Empregado e O Patrão" e "O Império de Pierre Cardin", respectivamente.

Os ingressos para as sessões podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Na quinta-feira, às 18h30, será exibida a primeira sessão de "O Empregado e O Patrão", longa-metragem dirigido por Manuel Nieto. O filme mostra o patrão que tem tudo garantido na vida, exceto uma preocupação angustiante: a saúde frágil de seu bebê.

Paralelo a isso, o empregado busca sustento para sua filha recém-nascida e aceita uma oferta para trabalhar nas terras do patrão. Um inesperado evento trágico e uma corrida de cavalos acirrada colocam em risco o destino das duas famílias. O longa será reexibido no sábado (18), às 19h30, e domingo (19), às 18h30.

Já na sexta-feira, às 17h30, a estreia fica por conta de "O Império de Pierre Cardin’" O documentário autorizado e dirigido por P. David Ebersole, narra a vida e o design de Cardin, um dos nomes mais conhecidos da moda mundial. O artista concedeu à produção do longa, acesso exclusivo a seus arquivos e seu império, além de entrevistas inéditas que exploram uma carreira gloriosa.

O filme busca responder perguntas como quem é Pierre Cardin e qual é a história por trás desse ícone lendário, por meio de uma rara visão da mente de um gênio. O documentário será reexibido no sábado, às 15h30.

Continuação

Ainda na grade de programação do Cine Casarão, o público poderá conferir duas obras que seguem em cartaz: "Bagdá Vive em Mim", (quarta, 16h30 e sexta, 15h30) e "A Última Floresta", (quarta, 18h30; quinta, 16h30; sexta, 19h30; sábado, 17h30 e domingo, 18h30).

A sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

