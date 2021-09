Artista revela segredos das alegorias do Festival de Parintins

Com 30 anos de experiência atuando no Boi-Bumbá Garantido, Marialvo chegou a conceber 24 alegorias | Foto: Yasmin Cadore

Parintins (AM)- Alegorias que desfilaram durante os rituais no Festival Folclórico de Parintins ganharam versões em miniatura tridimensional pelas mãos de Marialvo Brandão.

O artista plástico criou a exposição “Rituais Indígenas – Desvendando Segredos Alegóricos”, que fica aberta ao público no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Parintins, desta quinta-feira (16) até o dia 25 de setembro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no Hall do Liceu.

Com 30 anos de experiência atuando no Boi-Bumbá Garantido, Marialvo chegou a conceber 24 alegorias em toda a sua carreira.

Para a exposição, o artista criou réplicas fiéis em miniatura das últimas dez alegorias que produziu. Todas participaram de encenações de rituais no festival.

| Foto: Yasmin Cadore

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como ação da Lei Aldir Blanc no Estado.

" Além das alegorias em miniatura, também mostrarei em oficinas, o processo de construção, dimensões, rascunhos, como fazer o corte do isopor, a forma de ampliar a estrutura de ferro e até mostrar as engrenagens que permitem o movimento delas " Marialvo Brandão, artista plástico

As oficinas também serão realizadas no Liceu Claudio Santoro, voltadas a alunos de Artes Visuais. Tanto a exposição como as ações formativas serão realizadas durante a programação de aniversário de oito anos do Liceu em Parintins.

O artista criou réplicas fiéis em miniatura | Foto: Yasmin Cadore

De acordo com o artista, todo o projeto foi motivado pelo interesse do público nas alegorias. “Pensei nesse projeto para matar a curiosidade do público que vem assistir aos festivais e fica encantando com as construções”, declara o artista plástico.

Entre as miniaturas que ficarão disponíveis ao público, Marialvo destaca a que representa o “Ritual Kawahiva”, que estreou no festival de 2019, uma das maiores alegorias que o artista já concebeu.

O ritual é da cosmologia Kawahiwa-Parintintin, na qual índios caçadores da tribo são preparados, física e espiritualmente, pelo Pajé antes das caçadas na floresta. A alegoria apresentava as criaturas Serpentum – o homem-cobra, e o Acangaçu – a onça preta dente-de-sabre, entre outras.

Além de Marialvo, outros 25 artistas, entre escultores, soldadores, pintores e aderecistas, foram beneficiados com o projeto.

Marialvo destaca a que representa o “Ritual Kawahiva” | Foto: Divulgação

“São artistas renomados que trabalharam comigo no Festival Folclórico nesses 30 anos, e também no eixo Rio-São Paulo. Eles pararam suas atividades por conta da pandemia, e eu fico feliz que pude ajudá-los nesse projeto”, contou. “Outra recompensa que tive foi ter materializado esses últimos dez anos de trabalho, porque é a minha história. Queria fazer algo que ficasse”, declarou.

*Com informações da assessoria

