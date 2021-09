Segunda edição da mostra Manaus Filme Horror Fantástico tem inscrições

Todos os curtas-metragens devem ter entre cinco e 15 minutos de direção | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As inscrições para a segunda edição da Manaus Filme Horror Fantástico foram prorrogadas até o dia 1º de outubro.

Neste ano, a mostra será competitiva, com premiações para os melhores curtas e longas-metragens. Interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] , com o preenchimento das fichas de inscrição e de direitos autorais, disponíveis por meio dos links https://bit.ly/38TrktS , https://bit.ly/3tFohix e https://bit.ly/3jYaU9W .

Além da prorrogação do prazo de inscrição, foi alterada também a regra de que os filmes deveriam ter sido produzidos a partir de 2019.

Agora, serão permitidas obras realizadas a partir de 2016.

" Pensando nas dificuldades impostas pelo período de pandemia, decidimos estender o período de realização, permitindo um maior número de participantes. No entanto, se mantém a regra de que as obras não podem ter participado da edição anterior da mostra " Márcio Nascimento, cineasta

Os participantes vão competir nas categorias de Melhor Curta-Metragem Horror Curumim, Melhor Curta-Metragem Horror Nacional, Melhor Curta-Metragem Horror Amazonas e Melhor Longa-Metragem Horror Fantástico.

O evento, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, será realizado no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

Regulamento e inscrição

Todos os curtas-metragens devem ter entre cinco e 15 minutos de direção. Os longas-metragens devem ter, no mínimo, 70 minutos de duração.

Cada participante deve preencher, além da ficha de inscrição da obra, um termo de responsabilidade pela trilha sonora usada e/ou licenciada, anexar o documento de autoria e liberação da obra (ou do site que foi adquirido e licenciado).

A obra que apresentar trilha sonora de terceiros sem a licença de uso será desclassificada.

Após baixar e preencher as fichas de inscrição (disponível por meio do link https://bit.ly/38TrktS ), ratificação de permissão ( https://bit.ly/3tFohix ) e declaração de direitos autorais ( https://bit.ly/3jYaU9W ), o participante pode enviar os documentos em anexo para o e-mail [email protected] .

O resultado das obras selecionadas será divulgado na página do evento no Facebook ( https://bit.ly/ManausHorrorFB ).

Categorias da mostra

• Melhor Curta-Metragem Horror Curumim: a categoria premiará o melhor curta feito pelo público infanto-juvenil.

Os diretores devem ter entre 10 a 15 anos de idade. Para a inscrição, o responsável (maior de 18 anos) deve identificar o grau de parentesco com os diretores.

• Melhor Curta-Metragem Horror Nacional e Melhor Longa-Metragem: as categorias são para realizadores a partir dos 18 anos.

Os filmes devem estar dentro da temática de suspense, horror fantástico e podem ter sido captados nas mais variadas plataformas (DSLR, celular, handycam). Estudantes da área, iniciantes e profissionais do país podem se inscrever.

• Melhor Curta-Metragem Horror Amazonas: voltada para os realizadores amazonenses, a categoria abrange temas relacionados com as lendas do folclore e não há limite de idade para a inscrição.

O vencedor desta categoria será representante do Amazonas na Mostra Curta Horror Brasil, do 13º Festival Internacional de Cinema Fantástico CineFantasy 2022.

O troféu da 2ª edição do “Manaus Filme Horror Fantástico” irá homenagear o crítico de cinema José Gaspar que morreu em 2020, após complicações da Covid-19.

*Com informações da assessoria

