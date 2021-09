Reunião define últimos detalhes para evento teste na Arena da Amazônia

O cantor Tierry será a atração do evento teste | Foto: Reprodução

Os últimos detalhes sobre o primeiro evento teste a ser realizado no estado do Amazonas foram acertados nesta última segunda-feira (13). O evento acontecerá no dia 24 de setembro, no Pódium da Arena da Amazônia com um show do cantor Tierry e marcará a retomada dos grandes espetáculos na cidade, além de servir os estudos que formularão parecer dos órgãos de controle em saúde.

A reunião contou com os representantes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado da Cultura e com o Diretor Presidente da Fundação de Alto Rendimento (FAAR) Jorge Elias e o Presidente da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas - ASSEEAM, Gerson Sampaio.

Durante a reunião foram discutidos todos detalhes pertinentes à montagem de estrutura das cabines que obedecem o distanciamento social, palco, sanitários, atendimento de bar, segurança, estacionamento e principalmente a apresentação e conferência das carteiras de vacinação e testes RT-PCR.

Foi definido também como deve funcionar o processo de coleta e testagem do público. Os participantes do evento serão testados nos dias 22 e 23 de setembro, de 18h00 às 00h00 e após o resultado negativo do exame validarão o ingresso digital com QR-Code para acessar o evento.

" Nesta reunião alinhamos os últimos pontos para que tudo seja realizado dentro de todos os protocolos de segurança. Estamos trabalhando muito para fazer um grande espetáculo para população amazonense, que tem demonstrado muito interesse em participar deste evento, tanto que os camarotes vips já estão esgotados. " Gerson Sampaio, Presidente do ASSEEAM

Camarote VIP esgotado

Os ingressos para o camarote vip esgotaram, entretanto ainda podem ser adquiridos os últimos passaportes para os camarotes localizados nos setores A e B. As vendas estão sendo feitas através do site www.baladapp.com.br

