Izabelle Ribeiro ganha bolsa de estudos no Liceu Claudio Santoro

Em recente visita ao Teatro Amazonas, a cantora de 14 anos revelou a vontade de estudar na instituição | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM) - Izabelle Ribeiro, representante amazonense no reality show “The Voice Kids” , recebeu oficialmente a vaga na turma do Coral Infantojuvenil.

A cantora esteve, na tarde desta quarta-feira (15), na sede do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade administrada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Em recente visita ao Teatro Amazonas, a primeira da família de Izabelle ao patrimônio histórico, a cantora de 14 anos revelou a vontade de estudar na instituição.

" Meu sonho, desde criança, é cantar no Teatro Amazonas e estudar no (Liceu) Claudio Santoro. Estou muito feliz pela oportunidade " Izabelle Ribeiro, representante amazonense no reality show “The Voice Kids”

O secretário em exercício, Candido Jeremias, destacou que a pasta também tem como missão incentivar os talentos e oferecer meios para o aprimoramento dos artistas.

Também na tarde desta quarta-feira, Izabelle foi convidada, pelo governador Wilson Lima, para integrar o elenco do tradicional espetáculo de Natal | Foto: Michael Dantas

" Para nós é gratificante contribuir para o desenvolvimento da Izabelle, que é um expoente da nossa música e tem representado tão bem o nosso Estado " Candido Jeremias, secretário em exercício

A oportunidade também se estendeu ao irmão de Izabelle, Pedro Lucas Ribeiro, de 16 anos. A dupla vai iniciar as aulas na próxima semana.

Também na tarde desta quarta-feira, Izabelle foi convidada, pelo governador Wilson Lima, para integrar o elenco do tradicional espetáculo de Natal, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, no Teatro Amazonas.

Apoio do público

No próximo domingo (19), Izabelle, que é do time Gaby Amarantos, vai participar da semifinal do “The Voice Kids” e precisa do apoio dos amazonenses. O programa vai ao ar a partir das 13h20 (horário de Manaus), na Rede Globo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonense Izabelle Ribeiro segue no páreo do "The Voice Kids"

Prefeito David faz campanha por cantora de Manaus no “The Voice Kids”