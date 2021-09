Hanno Freire lança segundo disco autoral

O disco foi gravado no Studio Amazonas, com o auxílio do produtor musical Valdenor Filho | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Depois de 3 anos do seu primeiro disco, intitulado "O Segredo do Tempo", que teve como faixa principal a música "Fala Pra Mim", o cantor Hanno Freire está de volta.

O artista lança seu segundo trabalho: o EP PRAZER EM TE CONHECER.

Agora mais maduro, prestes a completar 25 anos e com uma pegada mais sertaneja e romântica, Hanno conta que o Ep reúne 7 faixas autorais, escritas durante 2020 e 2021.

O disco foi gravado no Studio Amazonas, com o auxílio do produtor musical Valdenor Filho e já está disponível em todas as plataformas digitais, entre elas: Spotify, Deezer, YouTube Music e etc.

" Espero que curtam essa minha nova fase. E a cada trabalho, tento surpreender de todas as formas, sejam pelas melodias, pelo meu estilo ou as letras, já que todas são autorais " Hanno Freire, cantor

