Conheça os vencedores dos Prêmios Literários Cidade de Manaus 2021

Para o presidente do Concultura, Tenório Telles, os Prêmios Literários Cidade de Manaus se consolidam como uma oportunidade para os criadores da palavra. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os vencedores da 10ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus 2021 foram divulgados, nesta quinta-feira, 16/9, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura). A lista completa dos vencedores, será publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

O prêmio nacional Álvaro Maia, na categoria Romance, no valor de R$ 5 mil, saiu para Manaus, para a escritora Sandra Maria Godinho Gonçalves. Na categoria regional de Romance e Novela não houve vencedor.



Para o presidente do Concultura, Tenório Telles, os Prêmios Literários Cidade de Manaus se consolidam como uma oportunidade para os criadores da palavra. “A premiação e o reconhecimento, para os vencedores são estímulos para os escritores. A ação faz parte do programa da Prefeitura de Manaus de fomentar as atividades culturais e gerar possibilidades para os autores que acreditaram nessa premiação que leva o nome de Manaus”, comentou.

Além de parabenizar os vencedores, Tenório também informou que em breve será realizada a solenidade para a entrega dos prêmios. Todos os vencedores vão ganhar a edição das obras em formato digital, e está em estudo a viabilidade de impressão das obras selecionadas.

Dos 14 vencedores cinco autores são residentes em Manaus, e das 20 categorias concorrentes em nível regional e nacional, 14 obras foram vencedoras (11 prêmios na categoria Nacional e 3, Regional); seis não alcançaram a média mínima de 70 pontos ou número mínimo de duas obras (3, nacional e 3, regional) pela análise da comissão julgadora.

O concurso literário deste ano teve o número recorde de 710 inscritos, o maior em 16 anos de existência. Todos os vencedores em nível nacional irão receber a quantia de R$ 5 mil, enquanto os regionais, R$ 3 mil.

Ganhadores

Nacional

Romance ou novela (prêmio Álvaro Maia) - Sandra Maria Godinho Gonçalves- Manaus (AM)

Contos (prêmio Arthur Engrácio) - Tiago Raul Feijó Silva – Guaratinguetá (SP)

Poesia (prêmio Violeta Branca Menescal) - Carlos Nathan Sousa Soares – São Gonçalo do Piauí (PI)

Crônicas (prêmio Péricles Moraes) - Arzírio Alberto Cardoso – Campo Largo (PR)

Teatro (prêmio Aldemar Bonates) - Alex Apolônio Soares – Garanhuns (CE)

Teatro Infantil (prêmio Álvaro Braga) - Mário Sérgio Farci – Valinhos (SP)

Ensaio socioeconômico (prêmio Samuel Benchimol) - Evandro Brandão Barbosa – Manaus (AM)

Ensaio histórico (prêmio Arthur Reis) - Rômulo do Nascimento Pereira – Manaus (AM)

Ensaio cinema (prêmio Cosme Alves Neto) - Sávio Luis Stoco – Belém (PA)

Memória (prêmio Áureo Nonato) - Jacques Fux – Belo Horizonte (MG)

Literatura Infantil (prêmio Alfredo Fernandes) - Everson Bertucci – Itajaí (SC).



Não houve vencedores nos prêmios:

Jornalismo Literário (prêmio Clóvis Barbosa).

Literatura Letras (prêmio Luiz Ruas).

Ensaio Folclore (prêmio Mario Ypiranga Monteiro).



Regional

Poesia (prêmio Violeta Branca Menescal) - Grace da Silva Cordeiro – Manaus (AM)

Ensaio Folclore (prêmio Mário Ypiranga Monteiro) - Rodrigo de Araújo Ribeiro – Manaus (AM)

Literatura Infantil (prêmio Alfredo Fernandes) - Cynthia Almeida de Souza – Manaus (AM)

Não houve vencedores nos prêmios:

Memória (Áureo Nonato),

Conto (Arthur Engrácio),

Romance Novela (Álvaro Maia).