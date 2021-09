Cantor James Rios comanda Live "Tudo Vira Samba" em Manaus

Parte da arrecadação do evento vai para o Instituto Asas Pela Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O cantor amazonense James Rios comanda a Live "Tudo Vira Samba", neste sábado (18). A live é beneficente em prol do Instituto Asas pela Amazônia.

A transmissão acontece a partir das 17h pela TV Encontro das Águas e pelo YouTube do Cantor simultaneamente.

No repertório, Rios traz clássicos do samba e hits atuais que também entram no ritmo cadenciado que é a cara do Brasil.

"O público vai curtir músicas de Gilberto Gil, Marina, Djavan, Gerânio, João Donato e até nomes contemporâneos como Melim e Boi-Bumbá", conta James.

Solidariedade

Para curtir o show presencial com direito a feijoada a partir de 12h, é preciso adquirir uma mesa que custa uma cesta básica.

Se a pessoa não quiser levar a cesta pode optar em pagar R$80,00 pela mesa com 4 lugares. Parte da arrecadação do evento vai para o Instituto Asas Pela Amazônia.

Informações e reservas pelo (92) 9621-4513.

*Com informações da assessoria

