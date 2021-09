Encontro Norte de Teatro Musical celebra produções na Amazônia

A programação completa e os links estão disponíveis no site | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O maior evento de Teatro Musical da região Norte do Brasil está em sua quarta edição e traz extensa programação, com mesas redondas e workshops, de 20 a 24 de setembro, ao vivo e gratuito nas redes da Folhetim Produções Culturais, realizadora do projeto.

Em 2021, o Encontro Norte de Teatro Musical será um evento virtual e reúne, pela primeira vez, representantes de todos os sete estados da região Norte do Brasil e conta ainda com a participação de grandes nomes do meio cultural do país, como a atriz e cantora Myra Ruiz e a diretora de produção Ivana Sarmanho. A programação completa e os links estão disponíveis no site folhetim.art.br .

Idealizado pelo diretor e dramaturgo cultural Guál Dídimo, o projeto foi selecionado pelo Edital de Festivais Integrados - Lei Aldir Blanc Pará e viabilizado pelos recursos federais da Lei de Emergência Cultural (Lei nº 14.017/2020).

O Encontro Norte de Teatro Musical tem por intuito valorizar, promover, unir e celebrar os artistas e empreendedores que dedicam suas carreiras à produção e difusão do teatro musical no norte. O projeto também proporciona a aproximação com os profissionais da área e o público que prestigia o teatro.

Para Guál Dídimo, o projeto tem um lugar reservado no seu coração. “É um evento independente e político, de posicionamento artístico, cultural e social. É um projeto único, desafiador, mas extremamente recompensante”, ressalta.

" A região Norte do Brasil é considerada pelo restante do país como uma zona ‘a ser explorada’, as pessoas não têm muito conhecimento do que é realizado por nós, então, o evento vem para dar visibilidade, para dar espaço, para mostrar que, sim, nós fazemos e acontecemos, nós criamos a nossa realidade e são produtores que trabalham com muito afinco e tem resultados excepcionais no que se propõe " Guál Dídimo, diretor e dramaturgo cultural

Além do idealizador e das palestrantes convidadas, participam do evento Alcântara Júnior (PA), Bel Lobato (PA), Cayton Farias (AP), Iracy Vaz (PA), Joandson Marques (RR), Larrisa Imbiriba (PA), Lígia Coelho (PA), Marselle Moreira (AC), Matheus Sabbá (AM), Piettro Lamonier (TO), Raissa Gama (PA), Sabrynne Sena (RO), Taciano Soares (AM), Tiago de Pinho (PA), Vitor Rocha (SP) e Yuri Warris (PA). Os mediadores são os artistas paraenses Layse Souza e JottaC.

Produção e união

O grande destaque da nova edição é a reunião dos produtores de Teatro Musical da Amazônia, mostrando para o país que há musicais de excelente qualidade sendo produzidos fora do eixo Rio-São Paulo.

“O Encontro Norte é uma oportunidade para visualizarmos quem são as pessoas que produzem o teatro musical aqui, na Amazônia, no Norte do país, e de que forma elas fazem isso e o que precisam para avançar nessa produção”, destaca o ator e diretor Matheus Sabbá, de Manaus (AM).

No Acre, a professora e bailarina Marselle Moreira conta que o Teatro Musical ainda é novo, mas está ganhando força, e que, além de conectar os artistas, o Encontro é a prova de que todo o Brasil produz cultura.

Já a professora e maestrina Sabrynne Sena, de Rondônia, destaca o intercâmbio de informações, a possibilidade de conhecer o trabalho dos colegas e o fortalecimento da produção cultural na região como os pontos altos do evento.

Workshop gratuito

Convidadas especiais do evento, a atriz e cantora Myra Ruiz (SP) e a diretora de produção Ivana Sarmanho (SP), conduzem dois workshops exclusivos para os residentes nos estados da região Norte: “Além do glamour e da fantasia: Um olhar realista sobre a construção de uma carreira no Teatro Musical”, ministrado por Myra Ruiz, nos dias 21 e 23 de setembro, às 20h.

“Passei na audição! E agora? Um olhar sobre ética e postura profissional no Teatro Musical”, será ministrado por Ivana Sarmanho, nos dias 22 e 24 de setembro.

Natural de Belém e company manager dos principais musicais produzidos do Brasil nos últimos 10 anos, Ivana Sarmanho pretende compartilhar toda sua experiência e vivência no backstage, além de levar informações para que os participantes possam refletir e direcionar suas carreiras.

*Com informações da assessoria

