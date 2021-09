Exposição faz retrospectiva dos 125 anos do Teatro Amazonas

A exposição já está disponível e fará parte do roteiro de visitação do Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/Divulgação

Manaus (AM)- Em comemoração aos 125 anos do Teatro Amazonas , uma exposição ficará disponível para o público amazonense e contará em uma linha do tempo e painéis informativos sobre a construção do patrimônio histórico, o ex-governador Eduardo Ribeiro, os artistas que contribuíram para o valor cultural do edifício, imagens antigas, entre outros destaques.

A exposição, que tem curadoria do artista plástico Jandir Reis, já está e fará parte do roteiro de visitação do Teatro Amazonas, que continua sendo realizada por meio de agendamento no Portal da Cultura ( https://bit.ly/agendamentoespacos ). A mostra ficará no Salão Verde, próximo ao Salão Nobre.

" Esta é mais uma das atividades alusivas para a comemoração dos 125 anos do Teatro, onde faremos uma retrospectiva com uma linha do tempo e mostraremos os principais acontecimentos, desde a proposta de construção do patrimônio histórico até os eventos mais recentes, de um jeito fácil e simples para o visitante. " Marcos Apolo Muniz, Secretário de Cultura e Economia Criativa

Segundo a diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, além dos painéis, um vídeo será exibido no espaço da exposição, reunindo as principais apresentações realizadas no Teatro Amazonas.

“Serão imagens dos festivais de óperas e dos principais artistas que já passaram por este palco, um dos mais simbólicos da região norte”, ressalta a diretora.

O curador Jandr Reis destaca a pesquisa sobre a cúpula e a construção do Teatro Amazonas, e também o breve histórico dos artistas Chrispim do Amaral, Domenico De Angelis e Enrico Quattrini.

“O público terá acesso a plantas centenárias nunca antes expostas e fotografias antigas da construção da cúpula e do teatro, além de saber um pouco mais sobre esses artistas responsáveis pela parte externa e interna do Teatro Amazonas”, aponta.

Visitação

O Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, está aberto para visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. As visitas acontecem com grupos de 25 pessoas. A nova exposição vai adicionar mais cinco minutos ao roteiro de visitação, sendo 35 minutos no total.

No roteiro, o público circula pelo Salão Nobre, Salão de Espetáculos e Salão Verde, intitulado “Sala de Exposição de Música e Dança”, até a Saleta de Exposição da Cúpula, além da maquete feita com blocos de Lego, uma escultura de bronze do artista francês Adrien Étienne Gaudez e o Camarim de época.

