Biblioteca comunitária em Maraã recebe doação de 300 livros

Maraã (AM)- A biblioteca comunitária Poeta Alexandre Montoril, localizada no município de Maraã, distante 56 horas de barco de Manaus, recebeu a doação de 300 livros de literatura infanto-juvenil para composição do acervo.

Os livros foram doados pela equipe de robótica do SESI Amazonas, Team Prodixy, formada por alunos da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa e autora do projeto “Biblioteca sem Fronteiras”.

" Estamos construindo do zero a primeira biblioteca da zona rural do município de Maraã e, para isso, estamos contando com as doações de livros, como a do SESI, para auxiliar não só os alunos que estudam do 1º ao 9º ano, mas toda a comunidade " Alex Alves, professor

Alex leciona português na Escola Municipal Boa Vista, localizada na comunidade Juazinho, localizada na Reserva Ambiental do Amanã, em Maraã. Ele inclusive inscreveu o projeto na "Vakinha Online" para receber doações.



Os livros doados pelos alunos para a biblioteca da escola vão potencializar as aulas do professor que desenvolve projetos envolvendo poesia e literatura de cordel com as crianças do local.

Alves explica que a ideia da biblioteca foi impulsionada pelo desejo de ter um ambiente específico para práticas de leitura e reforço escolar. O espaço está sendo construído do zero com ajuda de doações e mão de obra local.

“Nós já demos o primeiro passo e iniciamos a obra, porém ainda falta muito para esse sonho se tornar realidade, pois nossos recursos são poucos, faltam pregos para a obra, tábuas de parede, telhas para a cobertura, madeira para fazer as estantes, uma mesa grande, algumas cadeiras e principalmente, os livros”, ressaltou o professor, na ocasião em que agradecia pelo acervo recebido, em visita feita à Biblioteca da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, em Manaus.

Para mostrar a realidade atual da construção da Biblioteca Comunitária em Maraã, o professor e poeta, Alex Alves, registrou foto do espaço com as crianças estudantes.

“Não tivemos nenhum caso de Covid-19 na comunidade Juazinho, por isso as crianças não usam máscara no local, somente os professores por conta de saírem dali e irem até a cidade, porém somos testados todas as vezes que retornamos à comunidade rural, formada por 120 pessoas moradoras dessa área extremamente isolada, pois a comunidade mais próxima está situada a 1h15 minutos de viagem de barco’’, explicou o professor.

Terceira doação

Os livros doados vão beneficiar mais de 70 alunos, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a comunidade rural. Como parte do “Biblioteca sem Fronteiras”, a biblioteca da comunidade de Juazinho é a terceira a receber livros dos alunos da Team Prodixy, competidora dos torneios de robótica do SESI Amazonas.

Em maio, o Lar Batista Janell Doyle, na capital, foi contemplado com 300 livros, assim como a Escola Municipal Indígena Antonio Lima, localizada na aldeia indígena dos Mura, município do Careiro da Várzea, a 29 quilômetros de Manaus, em dezembro de 2019.

“Temos a missão de levar a oportunidade de leitura comunitária para algum lugar, as equipes de robótica se propõem a ajudar uma causa, dentro dessa área educacional, estimulando a leitura e os estudos, de diferentes formas, desde doações de livros até as oficinas de robótica e palestras, tudo liderado e desenvolvido pelos próprios alunos do SESI”, relatou o professor do SESI e técnico da Team Prodixy, Glauco Soprano.

