4º Festival “Olhar do Norte” segue com inscrições até 10 de outubro

Manaus (AM)- O 4º festival Olhar do Norte está com inscrições abertas para curtas-metragens, de no máximo 25 minutos, até o dia 10 de outubro.

As inscrições podem ser realizadas no site festivalolhardonorte.com onde também pode ser encontrado o regulamento.

Prevista para o último bimestre de 2021, a quarta edição do Olhar do Norte mesclará atividades presenciais e online.

" Todo mundo que trabalha com arte está ansioso para poder encontrar pessoalmente as pessoas, assistir a um filme juntos em uma sala, e essa é uma demanda que ainda depende das liberações das autoridades da saúde. Ao mesmo tempo, certamente alcançamos resultados com a nossa terceira edição, que foi totalmente online, que nos fez enxergar que não se pode mais ignorar essa ferramenta. Então vamos fazer um festival com atividades presenciais e online, para poder realizar novamente o encontro com as pessoas que gostam de cinema, aproveitando o alcance maior que as atividades online proporcionam " Diego Bauer, um dos curadores do festival

O festival é composto por duas mostras principais: Mostra Norte e Outros Nortes, que trazem os destaques da produção da região norte, e dos demais estados do Brasil, em 2021.

Além delas haverá uma mostra em homenagem a um grande nome do cinema brasileiro, longas-metragens convidados e ainda inéditos no circuito de Manaus, e uma mostra paralela de curtas-metragens.

Notabilizado pelo protagonismo dado às produções da região norte, o Olhar do Norte deste ano traz uma novidade: também receberá inscrições de filmes de outras regiões para compor a Mostra Outros Nortes.

“Sempre tivemos em mente que o protagonismo do festival está voltado para a produção da região norte, e isso permanece da mesma maneira, mas neste ano decidimos abrir espaço para receber a produção dos demais estados do Brasil. Nos anos anteriores formamos a Outros Nortes através de convites a filmes que acompanhamos em festivais pelo Brasil, e a partir de agora qualquer filme dos demais estados do Brasil pode se inscrever”, conta Bauer.

O júri da Mostra Norte será composto por profissionais do audiovisual a serem designados pela Artrupe. O júri da Mostra Outros Nortes será formado pelo site Cine Set.

Por conta do grande número de produções realizadas através de editais da Lei Aldir Blanc, Bauer acredita que esta edição do Olhar do Norte trará uma produção ainda mais madura que a dos anos anteriores:

“Quem acompanha o audiovisual da região sabe que cada vez mais tem produções do norte ocupando espaço em festivais nacionais e internacionais, e com a Aldir Blanc muita gente pôde produzir com dignidade no final do ano passado, início deste ano. Acredito que teremos a melhor seleção de filmes dentre as 4 edições do festival, pois muita gente produziu, e há muitos temas urgentes na sociedade que certamente servem de matéria prima para filmes muito fortes. Estou certo de que esta será a melhor edição que o Olhar do Norte já teve”, finaliza Bauer.

A Mostra Norte é competitiva, e os seus participantes estarão concorrendo aos seguintes prêmios:

Melhor Filme, Melhor Direção, 2 Prêmios de Atuação, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Filme (Prêmio do público).

Os filmes selecionados para a mostra Outros Nortes estarão concorrendo aos seguintes prêmios:

Melhor Filme e até 2 Menções honrosas do júri.

