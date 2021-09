Escola de Manaus inaugura teatro construído com material reciclável

| Foto: Salomão Júnior/Semed

MANAUS - Um miniteatro com materiais recicláveis foi construído na escola municipal Rodolpho Valle, no bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus. A entrega foi realizada na sexta-feira (17). O espaço, que recebeu o nome de Erivonaldo Nunes e servirá para inserir a arte no ensino dos alunos, fica no refeitório da unidade de ensino.

A escola trabalha com 981 alunos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com idade entre 11 e 15 anos. Durante a ação houve declamação de poesias, apresentação de dança e música. Aproximadamente 40 alunos estiveram envolvidos no evento.

O subsecretário de Gestão Educacional, Carlos Guedelha, parabenizou a equipe escolar pela iniciativa de criar o espaço e ressaltou a importância de inserir a arte na vida das pessoas e como ela pode ajudar a rede municipal de ensino a alcançar bons resultados na aprendizagem.

“A arte é uma arma poderosa contra o embrutecimento, a arte nos humaniza e nos redime da ignorância, então quanto mais trabalhamos com a arte em nossas escolas melhor, porque ela também ajuda a melhorar os resultados de aprendizagem. Por isso, parabenizo toda a unidade por essa iniciativa”, destacou.

O homenageado, Erivonaldo Nunes, foi professor da unidade e integra o grupo de pessoas que foram vitimadas pela Covid-19.

Uma das propostas da implantação do espaço de arte no ambiente escolar é a de trabalhar aspectos emocionais, abalados durante o período da pandemia do novo coronavírus, já que as aulas estavam acontecendo na modalidade remota, conforme explicou a gestora da unidade, Erika da Costa.

“Criamos o projeto para integrar os alunos à comunidade escolar novamente. Dessa forma, a gestão da escola e mais alguns professores, principalmente o professor de Arte, Wellington Veras, pensaram na implantação do teatro. E assim, colocamos em prática a ideia de envolver esses alunos na dança, música, poema, além de outras artes”, informou a gestora.

