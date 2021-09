Telão vai transmitir apresentação de Izabelle Ribeiro no The Voice

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Neste domingo (19), a partir do meio-dia, a praça do Mauazinho, localizada na avenida Rio Negro, s/nº, no Mauazinho, terá movimentação especial. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa vai fazer a transmissão ao vivo do “The Voice Kids” em telão, para que o público possa acompanhar e torcer para a amazonense Izabelle Ribeiro, que disputará a semifinal do reality show. O bairro foi escolhido por ter sido o que mais votou na cantora nas quartas de final.

Além da transmissão ao vivo, que acontecerá das 13h15 até 14h15, haverá apresentações de ex-participantes do programa: Davi Lucas (12h20), Raylla Araújo (14h20) e Lorenzo Fortes (15h20).

Apoio do público

Para conquistar uma vaga na final, Izabelle, que é do time Gaby Amarantos, precisa do apoio dos amazonenses.

“Assim que o apresentador anuncia o time Gaby, aí começa a votação, conto com vocês. Votem em mim, votem no Amazonas”, convoca a cantora.

O programa vai ao ar a partir das 13h20 (horário de Manaus), na Rede Globo.

Apoio do Estado

Izabelle já está colhendo os frutos da sua participação no programa, a cantora ganhou uma bolsa de estudos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ela e o irmão, Pedro Lucas, vão fazer parte da turma do Coral Infantojuvenil e já devem começar as aulas na próxima semana.

A cantora de 14 anos também foi convidada pelo governador Wilson Lima para participar do tradicional espetáculo de Natal, no Teatro Amazonas.

*Com informações da assessoria

