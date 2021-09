Coreógrafo do Amazonas é tema de mini documentário

Kevin foi um dos dez “fazedores culturais” escolhidos para participar da iniciativa premiada | Foto: Marcelo Ramos/AjuriArtes

Manaus (AM) - A história inspiradora de um bailarino e coreógrafo amazonense foi o tema de mini documentário lançado pelo projeto AjuriArtes, no último fim de semana.

Na produção audiovisual, Kevin Peres conta sobre a carreira, desafios e conquistas antes e depois da criação do Arte&Movimento, no município de Codajás, a 240 km de Manaus.

O vídeo com os relatos pode ser acessado gratuitamente em www.ajuriartes.com.br . Kevin foi um dos dez “fazedores culturais” escolhidos para participar da iniciativa premiada que pretende divulgar na web artistas com atuação na Amazônia.

Em um de seus trabalhos mais recentes, o coreógrafo criou o espetáculo “Rotina Cabocla”, que foi apresentado com público reduzido, respeitando protocolos de segurança impostos pela pandemia de Covid-19 e com transmissão ao vivo via internet.

Dança Cabocla

A inspiração para criar surgiu do cotidiano vivenciado por Kevin desde a infância.

" Sou do interior, de uma comunidade ribeirinha de Codajás, e tive a vivência do caboclo ribeirinho nato, que convive com a natureza. Fazendo o estudo, comecei a perceber que a gente podia pegar movimentos da rotina do caboclo, que é muito rica: pesca, farinha, juta. Tudo tem algum tipo de movimento que diferencia. Pensei em usar isso como base para criar o espetáculo " Kevin Peres, coreógrafo

A produção sobre o coreógrafo da “Terra do Açaí” foi intitulada “Um lótus entre os açaizais: a dança que floresce no interior do Amazonas”. Além do vídeo de pouco mais de 10 minutos, uma reportagem assinada pelos jornalistas Camila Henriques e Leandro Tapajós e um ensaio fotográfico feito pelo fotógrafo Marcelo Ramos completam os conteúdos de divulgação do artista.

O Projeto

Dança, música, cultura popular, artes plásticas, arte urbana, fotografia, cinema, literatura, teatro, produção cultural. Uma verdadeira miscelânea de cultura amazônica está presente no curta AjuriArtes, que leva o mesmo nome do projeto lançado em Manaus, na noite de quinta-feira (16).

Além do documentário, outros conteúdos serão disponibilizados em um site e canal do Youtube. A iniciativa, que tem objetivo de divulgar os “fazedores culturais” da Amazônia, foi agraciada com o Prêmio Feliciano Lana, via Lei Aldir Blanc, no fim de 2020. Termo indígena, ajuri quer dizer mutirão.

" “O projeto vai possibilitar ao público conhecer bastidores, histórias e pessoas que estão por trás de suas obras. Desde quem faz a dança contemporânea acontecer no interior do Amazonas, passando por nomes da música local que vence barreiras geográficas por meio da web, até quem faz esculturas e grafites nas ruas de Manaus, ou captura fotos icônicas na floresta. Tudo isso está presente nos conteúdos do AjuriArtes " Leandro Tapajós, idealizador do projeto

A primeira edição do AjuriArtes é assinada pela Guerreiro Tapajós – Comunicação, Cultura e Eventos e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

O evento de lançamento ocorreu com avant première em um dos principais espaços culturais do Centro Histórico de Manaus, o Casarão de Ideias.

Os artistas selecionados para a 1ª edição do AjuriArtes foram: Deborah Erê (Arte urbana e tattoo); Dudu Brasil (Música e cultura popular); Gabriel Mar (Literatura); João Fernandes (Produção e gestão cultural); Kevin Peres (Dança e produção cultural); Olívia De Amores (Música); Ricardo Oliveira (Fotografia); Rodrigo Castro (Cinema); Taciano Soares (Artes cênicas) e Turenko Beça (Artes plásticas e visuais).

