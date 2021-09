Em Manaus, 15ª Primavera dos Museus começa nesta terça-feira (21)

O circuito nacional e gratuito conta com lançamento de exposições, visitas mediadas e virtuais, apresentação de teatro, exibição de filmes, palestras e sarau | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- A programação da 15ª Primavera dos Museus inicia nesta terça-feira (21) em Manaus.

A programação é realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e que, neste ano, traz o tema “Museus: Perdas e Recomeços”.

O circuito nacional e gratuito, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, conta com lançamento de exposições, visitas mediadas e virtuais, apresentação de teatro, exibição de filmes, palestras e sarau.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a temporada segue até sábado (25), com atividades no Palacete Provincial, na praça Heliodoro Balbi, no Centro; no Museu do Homem do Norte, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial; e no Museu do Seringal, no Tarumã-Mirim, na margem esquerda do rio Negro, além de visitas virtuais ao Museu Casa Eduardo Ribeiro e ao Teatro Amazonas, disponíveis no Youtube (@culturadoam).

O secretário explica que a pasta oferece programação diversa para propor ao público o retorno aos museus, em um momento de retomada das atividades culturais.

" Tem propostas para todos os públicos, desde palestras até exibição de filmes. Também reforçamos o convite para as visitas mediadas no complexo (Palacete Provincial), que abriga os museus de Numismática, Tiradentes, da Imagem e do Som, de Arqueologia e a Pinacoteca do Estado. É importante que o amazonense se aproxime da sua história " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Para a visita ao Palacete Provincial e ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, é necessário fazer o agendamento no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e apresentar a carteira de vacinação na entrada.

Os equipamentos culturais passam pelo processo de sanitização e têm totens de álcool em pontos estratégicos. São exigidos todos os procedimentos para evitar o risco de contaminação, entre eles o uso obrigatório de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro.

Palacete Provincial

Na terça (21), a programação inicia às 9h, com o lançamento das exposições “O Recomeço” e “Aquisições Pinacoteca 2021”.

O “Recomeço” traz o trabalho dos fotógrafos Michell Mello, Mariana Rebouças, Selma Carvalho, Eliton Gomes, Ricardo Balby, Claudia Higuchi e Jorge Santos.

Já “Aquisições Pinacoteca 2021”, com 51 obras adquiridas por meio do edital de auxílio lançado pelo Governo do Amazonas, tem a curadoria de Cristóvão Coutinho e Jair Jacqmont.

A mostra traz 29 artistas em um panorama de jovens e novos nomes do cenário das artes visuais amazonense, em linguagens como grafite, desenho, pintura em tela, fotografias e temas como natureza, indígenas e sociais.

A partir desta terça-feira, no Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), são exibidos dois filmes por dia, às 9h30 e às 14h, entre eles “Gênio Indomável”, “Click”, “Uma Lição de Amor”, “Intocáveis”, “As Mil Palavras”, “Gigantes de Aço”, “A Vida é Bela”, “Preciosa”, “Histórias Cruzadas” e “O Caminho das Nuvens”.

Na quarta-feira (22), às 10h, acontece a apresentação da peça “Lendas Amazônicas”, do Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Às 14h30, tem a palestra com Mick Jone Nogueira de Almeida no Museu de Arqueologia, com o tema “Museus, Perdas e Recomeços para a Arqueologia”. No dia seguinte, também às 14h30, ele comanda uma aula expositiva sobre o acervo arqueológico durante a visita mediada.

No sábado (25), às 14h30, o espaço recebe show acústico da cantora Ketlen Nascimento.

Povos da Amazônia

No Museu do Homem do Norte, nesta terça-feira, será exibido o filme “Tainá: Uma Aventura na Amazônia”. Na quinta-feira (23), a partir das 10h, no Cine Silvino Santos, será a vez de “No Paiz das Amazonas”, dirigido pelo cineasta homenageado no espaço. O acesso é gratuito.

