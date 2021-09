Ingressos para o Rock In Rio começam a ser vendidos; veja como comprar

| Foto: Divulgação

Os ingressos para Rock in Rio, que será realizado em setembro de 2022, começam a ser vendidos nesta terça-feira (21), às 19h00. Serão disponibilizados os primeiros Rock in Rio Cards, como são chamados os ingressos para o festival. Nessa etapa, os interessados deverão comprar o cartão que dará acesso à pré-venda de ingressos

Quem tiver o Rock in Rio Card poderá escolher o dia que quiser antes da abertura oficial das vendas gerais, garantindo presença no festival. Os compradores podem escolher a data em que estarão no Rock in Rio entre 23 de novembro de 2021 e 1º de abril de 2022. As atrações confirmadas até o momento são: Post Post Malone, Alok, Jason Derulo, Marshmello, Iza, Demi Lovato, Justin Bieber , Ivete Sangalo e Dua Lipa.

Como comprar um ingresso

As vendas do Rock in Rio Card acontecem no site oficial: rockinrio.ingresso.com

O valor das entradas é de R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada). No Rock in Rio 2022, o ingresso será exclusivamente em formato digital. O item será totalmente rastreável, com bloqueio de utilização duplicada. O ingresso não pode ser impresso em casa. Segundo o site oficial, o código para acesso ao festival será gerado direto no telefone do comprador dias antes do evento.

O pagamento pode ser feito com cartão de crédito e com parcelamento em até 6 vezes sem juros. É possível realizar a compra de até quatro Rock in Rio Cards por CPF, sendo até uma sendo até uma meia-entrada, antes da abertura oficial da venda para o público geral.

