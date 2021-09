Teatro Amazonas oferta visitação gratuita no Dia do Turismo

Todas as visitas ao Teatro continuam sendo agendadas pelo Portal da Cultura | Foto: Reprodução

Manaus - Na próxima segunda-feira (27) é comemorado o Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo, e o Teatro Amazonas, que funciona de terça a sábado, abrirá excepcionalmente com visitas gratuitas a todos, apresentação musical e ensaio da Amazonas Band. O público também poderá visitar o patrimônio histórico durante a noite.

Todas as visitas ao Teatro continuam sendo agendadas pelo Portal da Cultura

Além do agendamento prévio, é preciso apresentar o comprovante de vacinação no dia da visita para poder entrar no local e usar, obrigatoriamente, a máscara. As visitas são realizadas em grupos de até 25 pessoas.

Dia Mundial do Turismo

Para o Dia Mundial do Turismo, os horários durante o dia serão às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h e 14h. E à noite, às 19h30, 20h15 e 21h. Quem realizar a visita noturna, poderá prestigiar o ensaio da Amazonas Band, que será realizado das 19h até as 22h, no palco do Teatro Amazonas.

“Já é uma tradição oferecer visitas gratuitas no Dia Mundial do Turismo e incentivar a ida ao Teatro. A gratuidade é garantida para amazonenses que apresentam a identidade no local, mas neste dia será aberta a todos os turistas que desejarem conhecer o Teatro Amazonas”, declara o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Segundo a gerente de turismo do Teatro Amazonas, Aline Santana, também haverá uma apresentação musical, a partir das 14h30, no Hall do Teatro, para quem estiver participando do último horário de visita durante o dia.

A visita também contará com a participação de cinco acadêmicos de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) que irão participar como cocondutores, por meio do projeto Condutores por um Dia. Os condutores estarão caracterizados com figurino que remete à temática turista, com temas que lembram viagens e turistas, como aeromoças, máquinas fotográficas no pescoço, dentre outros.

Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, está aberto regularmente para visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e o roteiro terá 35 minutos de duração a partir desta quarta-feira (22), com a inauguração da exposição dos 125 anos do patrimônio histórico.

O que se vê durante a visita?

Durante a visita, o público circula pelo Salão Nobre, Salão de Espetáculos e Salão Verde - onde estará a nova exposição -, além da maquete do Teatro feita com blocos de Lego, uma escultura de bronze do artista francês Adrien Étienne Gaudez e o Camarim de Época.

Há procedimentos de segurança contra a Covid-19?

O espaço adotou todos os procedimentos de segurança contra a Covid-19. No local é exigido o uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento de 1,5 metro, é proibido ainda o contato físico com elementos dos espaços, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas.

