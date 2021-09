Festival em Manaus traz cultura indígena para o palco do hip hop

O Festival é um projeto no Prêmio Conexões Culturais 2019, na Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A capital amazonense recebe a 4ª edição do Festival Break The Floor América Latina, um dos eventos mais importantes do hip hop.

Em 2021, o evento será nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro. A grande final será realizado no majestoso palco do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

O evento é uma realização da Flip Produções, as equipes participantes do festival irão promover grandes duelos de break e serão avaliados pelo júri formado pelos artistas Bboy Till de Fortaleza, Bboy Roxo de Manaus e Bboy Pito de Parintins.

De acordo com o produtor cultural Felipe Garcia, o “Flip”, a edição de 2021 vai unir hip hop com a temática indígena e promete chamar atenção de várias pessoas.

" Iremos realizar o evento com a estrutura que sempre teve, com aquele glamour e qualidade que todos conhecem. Além disso, vamos trabalhar uma forma diferente, fazer uma nomenclatura entre o hip hop com a cultura indígena. Será algo impactante para todos. Tenho certeza que será um evento grandioso " Felipe Garcia, produtor cultural

O Festival é um projeto no Prêmio Conexões Culturais 2019, na Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Devido a pandemia da Covid-19, o evento será transmitido em lives no Facebook e no YouTube.

Inscrições

O Festival Break The Floor América Latina permite a participação de equipes formadas por quatro pessoas. Quem deseja participar do evento pode se inscrever gratuitamente pelo site https://bit.ly/btfbrasil , além de enviar um vídeo da performance do grupo.

As equipes participantes do festival irão promover grandes duelos de break | Foto: Divulgação

A equipe vencedora do festival será contemplada em prêmios no valor de até R$ 5.600,00. Felipe Garcia convidou todos os artistas manauaras a participarem do evento.

A montagem do palco onde as equipes vão se apresentar no Festival Break The Floor está na responsabilidade do renomado diretor artístico, Jorge Kennedy. Além disso, ele vai conduzir a inserção da cultura indígena com o hip hop, a maior inovação para o evento.

Para representar a cultura indígena, o festival terá uma participação especial do pajé do Boi Garantido, Adriano Paketá. O diretor Jorge Kennedy disse que será um momento tribal inesquecível.

Além do rubro pajé, o cantor Lorenzo Fortes será a atração musical do Festival Break The Floor América Latina, que também se apresentará com uma coreografia especial para o evento.

*Com informações da assessoria

