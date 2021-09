Cinebiografia da artista Selma Bustamante será exibida em Manaus

O documentário tem uma hora de duração e conta com depoimentos de artistas locais e amigos | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Será exibido no próximo sábado (25), no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro de Manaus, o documentário de longa-metragem ‘Kandura’, que narra os principais pontos da trajetória da palhaça, atriz e diretora de teatro Selma Bustamante, às 19h (horário local), e contará com entrada gratuita.

A Cacique Produções apresenta informou o espaço está limitado à lotação máxima do espaço, sendo o acesso permitido com o uso de máscaras de proteção e a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19.



Contemplada com o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019, a pesquisa iniciou tendo como objetivo a produção de um curta-metragem. No entanto, de acordo com o diretor Wallace Abreu, que também assina a pesquisa, logo tornou-se inviável a construção da narrativa pensada para um tempo mais curto.

" Ao final das gravações dos depoimentos, tínhamos em mãos mais de 40 horas de entrevistas, além de um grande material de acervo da artista. Para não limitar a construção do documentário, decidi junto ao César Nogueira, que faz a fotografia e montagem do filme, e que assina comigo o roteiro, que iríamos partir para a construção de um longa " Wallace Abreu, diretor

A produção do documentário foi diretamente afetada pela pandemia de Covid-19, já que o cronograma previa etapas de realização em São Paulo e no Piauí, além do Amazonas.

Wallace explica que com a mudança de formato e ampliação do curta para um longa-metragem, os recursos em caixa tornaram-se insuficientes. Logo a produção foi mais uma vez paralisada para a captação de novos recursos para que fosse feita a finalização do filme.

Além do desafio de ser uma obra produzida em meio à pandemia, outro fator foi desafiador para a produção do filme, como explica o montador e também roteirista, César Nogueira.

“Construímos a cinebiografia de uma personalidade que teve a maior parte de sua trajetória artística e profissional em Manaus. Revisando seu acervo, encontramos um material fotográfico e materiais impressos muito ricos, como documentos e jornais. No entanto, de cara logo percebemos a ausência de materiais audiovisuais que nos desse ‘gordura’ para a construção da narrativa. Isso nos acendeu um alerta importante quanto ao registro do que fazemos e como fazemos, nos incluindo nesse contexto. Somos responsáveis pela construção da nossa história. Temos que pensar como deixar registrado o que estamos fazendo, como estamos pensando o que fazemos. Pode parecer besteira, mas futuramente esse material poderá ser muito importante para contarmos a história do teatro no Amazonas, a história das artes no Amazonas, assim como a história de outras personagens locais”, pondera César.

Sobre a artista

Já como profissional da área, nos anos 1980, Selma se juntou ao Grupo Ventoforte, de Ilo Krugli, que viria a ser seu grande mestre | Foto: Eduardo Gomes

Nascida em São Paulo em 2 de outubro de 1955, Selma Bustamante era filha de mãe dentista e pai médico. Para fugir de uma futura carreira na medicina, caminho o qual seus irmãos mais velhos percorreram, ainda adolescente Selma se juntou a outros jovens no Grutemon, um grupo de teatro amador, onde a artista deu seus primeiros passos nas artes na capital paulista. Anos depois entraria para a Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP), onde concluiu sua graduação em Teatro.

Já como profissional da área, nos anos 1980, Selma se juntou ao Grupo Ventoforte, de Ilo Krugli, que viria a ser seu grande mestre. Foi no Ventoforte também que a atriz conheceu Edgar Lippo, compositor e multiinstrumentista, com quem a artista foi casada até o seu falecimento, em 2008. “Resolvemos abrir dois parênteses na trajetória da Selma para apresentar esses dois nomes que foram muito importantes na história da vida dessa mulher. Foram grandes parceiros da Selma nos palcos e fora deles”, ressalta o diretor do filme.

No início dos anos 1990, Selma e Edgar resolvem deixar São Paulo para conhecer outras regiões do Brasil. A primeira parada, em Teresina (PI), durou seis anos, até que em 1996 decidiram se mudar para Manaus, onde ambos viveram até seus falecimentos. Em Manaus, Selma dirigiu o Grupo Baião de Dois, um dos mais atuantes grupos de teatro da capital amazonense no início deste século. Foi ainda um dos pilares nas discussões para implantação do curso de Teatro oferecido hoje pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e grande incentivadora à prática da palhaçaria e do teatro de rua no Estado, hoje dois movimentos que continuam sendo ampliados e ganhando força, a partir de nomes que tiveram Selma como mestra. A artista faleceu em 2019, em decorrência das complicações de um câncer.

O filme conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e após o lançamento em Manaus, percorrerá o trajeto de mostras e festivais de cinema, nacionais e internacionais. Exibições presenciais em São Paulo e Teresina estão previstas ainda para este ano.

O documentário tem uma hora de duração e conta com depoimentos de Ana Oliveira, Ana Cláudia Motta, César Nogueira, Jean Palladino, Jorge Bandeira, Hely Pinto, Karine Magalhães, Klindson Cruz, Wallace Abreu, Berenice Kavakama, Moacyr Bustamante, Fernando Bustamante, Toninho Heleno, Fátima Campideli, Rosa Comporte, Paulinho da Rosa, Laurent Mattalia, Luri Almeida, Chiquinho Pereira, Lívia Coêlho, Luciano Melo, Tania Wakisaka, Sofia Miyakoshi, Celia Pawel e Monica Huambo.

