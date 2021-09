Tierry e artistas do AM são confirmados em evento-teste na Arena; veja

O primeiro critério de participação para o evento-teste é estar com a vacinação em dia | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O evento que marca a retomada dos grandes espetáculos em Manaus está marcado para acontecer nesta sexta-feira (24, a partir das 21h, no Pódium da Arena da Amazônia.

Além do fenômeno nacional Tierry , o evento-teste, realizado pela Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam), apresenta nove estrelas locais.

Os portões para o evento abrem a partir das 20h. Às 21h, o cantor Mikael, a revelação do cenário amazonense atual, sobe ao palco para aquecer o público. Com ele, participam também os artistas Jean Carlos e Prata Filho.

" Quando eu soube que ia fazer o pré-show, foi sensacional, incrível. Estou super ansioso, porque sei que, para a gente que vive da música, chegou o momento de retomar nossa caminhada, sempre com responsabilidade " Mikael, cantor

Para o show, Mikael promete muita alegria sem deixar de lado a “pegada romântica”, sua marca registrada.

Alto-astral também não falta à turma do Xiado da Xinela. Liderados pelo DJ Evandro Jr, o grupo de forró que está na estrada há décadas não poderia ficar de fora do evento-teste na Arena.

"Vai ser emocionante. Fiz esse projeto junto com o Governo ainda no ano passado, mas veio a segunda onda da pandemia e tivemos que segurar. Vê-lo sair do papel me deixa muito feliz", disse o DJ, garantindo que o cumprimento dos protocolos sanitários será a marca do evento-teste em Manaus.

Para aquecer o público antes do show de Tierry, o Xiado promete apresentar "os novos sucessos do 'piseiro' que estão estourados em todo o país". "Mas não vai faltar o pé-de-serra e nem a nossa pegada do xote", frisou Evandro Jr. Com o Xiado, participam ainda os cantores Jardel, da banda Rabo de Vaca, e Maykinho, do grupo Feras do Forró.

Engana-se quem pensa que o evento acaba quando Tierry descer do palco. Após a apresentação do fenômeno nacional, é a vez do "furacão parintinense" entrar em cena.

Artista que já dividiu o palco com Wesley Safadão, cabe ao cantor George Japa encerrar o evento-teste com chave de ouro. Com ele, fazem participação no show os cantores Jyou Guerra e Daniel Trindade.

“Esse evento simboliza a esperança da população de que, logo logo, tudo volte ao normal. Para a gente, do ramo do entretenimento, isso é uma conquista, algo que ficará marcado. É um sonho participar desse evento depois de tudo que passamos. Com certeza será emocionante”, disse Geroge Japa, destacando que o convite para participar do evento-teste, “para um artista da casa, , serve como um combustível”.

Evento só para vacinados

O primeiro critério de participação para o evento-teste é estar com a vacinação em dia. Ou seja, só serão aceitos no evento quem estiver com as duas doses do imunizante contra Covid-19 ou apenas com a primeira dose (contanto que não esteja com a segunda dose atrasada).

Só após a checagem do status vacinal serão realizados os testes, que ocorrerão nos dias 22 e 23 de setembro, das 18h até a meia-noite. No total, serão disponibilizados 3,5 mil testes, sendo 3 mil para o público do evento e 500 para a organização e apoio. Quem participar do evento também será monitorado por 14 dias.

“Tanto o público quanto as demais equipes envolvidas no evento serão submetidos a um rígido protocolo sanitário que estamos adotando desde a Live Parintins 2021, em que nós fazemos o monitoramento das pessoas que participaram por 14 dias, que compreende o período de incubação da doença, para que tenhamos certeza que não houve impacto no número de casos no estado”, declarou Alexsandro Melo, representante da FVS-RCP.

Quem optar por realizar o teste tipo RT-PCR ou antígeno em laboratórios particulares, em até 48h antes do evento, também poderá apresentar o teste na entrada do show, onde as equipes da FVS-RCP e SES-AM, também irão fazer a conferência do status vacinal.

