Espetáculo “As Aventuras de Matilda – O Musical” se despede de Manaus

Manaus (AM)- Com exibições até 1° de outubro, o espetáculo “As Aventuras de Matilda – O Musical” , da Cia Trilhares, se despede de Manaus.

O Teatro Amazonas foi o cenário cultural escolhido, para as últimas apresentações em sessões às 16h e 20h. Os ingressos já estão à venda na Casa de Artes Trilhares e na Bilheteria Digital e na bilheteria física do Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião – Centro.

“As Aventuras de Matilda – O Musical” marca o primeiro trabalho da Turma de Teatro Musical da Casa de Artes Trilhares, envolvendo mais de 40 profissionais envolvidos no projeto, entre artistas e técnicos.

A inédita versão de um dos maiores sucessos da literatura mundial, conta com artistas em formação e profissionais já renomados na cena local, dentre estes as atrizes Dávilla Holanda e Giese Santos e os atores Roque Baroque, Klindson Cruz e Matheus Sabbá.

O diretor geral pontua que a principal reflexão sobre esta obra, e consequentemente sobre esta adaptação, aqui em Manaus, é a inquietação.

" Matilda é inquieta, contestadora, corajosa. Mas é importante ressaltar que isso não é o suficiente e esse é um ensinamento para todos nós: não basta apenas querer mudar o meio em que vivemos, nós precisamos buscar conhecimento, ferramentas e nos cercar de pessoas que nos deem suporte na caminhada para a mudança. Matilda encontra isso tudo nos livros, nos amigos e na figura emblemática de uma professora, a Srta. Honey " Juca Di Souza, diretor geral

Quem for ao teatro buscando apenas entretenimento vai ter algumas surpresas. A produtora Rafaela Margarido explica que este é o maior desafio artístico da Trilhares, desde a criação da companhia.

“São muitos artistas envolvidos dentro e fora dos palcos. São várias entradas e saídas no palco, uma grande construção e movimentação cênica, o que nos tomou muitas horas de trabalho na sala de ensaios. Além disso, temos por trás de tudo que será apresentado muitos técnicos envolvidos para que tudo aconteça. Mas ver o resultado final desse processo está sendo recompensador, ainda mais em um ano tão difícil para o setor cultural”.

Ficha Técnica

Elenco Crianças: Aadrya Pal, Davi Lucas, Ana Aurora Laan, Maria Júlia Persilva, Rhuan Gabriel, Gabriela Nakamura , Alice Frota, Ana Luisa de Oliveira Vasconcelos e Giovana Figueiredo.

Adolescentes: Letícia Marques, Yago Andrade, Iara Back, Davi Ramos, Caio Luís Marques e Bruna Holanda, Isabela Nakamura, Eduarda Sampaio.

Adultos: Matheus Sabbá; Dávilla Holanda; Klindson Cruz; Giese Santos; Gabriela Corrêa; Roque Baroque, Karine Magalhaes e Lukas Macedo.

Equipe Criativa Direção Geral e Cenografia: Juca Di Souza

Diretora de Cena e Preparadora de Elenco: Dávilla Holanda

Preparador Vocal: Yago Reis

Direção Musical: Yago Reis

Iluminação: Léo Margarido

Direção de Produção: Rafaela Margarido

Produção: Manuel Fagache, Mickaela Raicham e Miqueias Barbosa

Figurinos: Rafaela Margarido, Manuel Fagache e Paula Andrade

Criação Coreográfica: Italo Almeida e Bruna Holanda

Músicos

Bateria: Jessé Sicsú

Trombone: Luiz Caio Neves

Guitarra: Annison de Oliveira

Piano e teclado: Elton Nogueira

Contrabaixo: Samuel Salgado

SERVIÇO

O QUE: “As Aventuras de Matilda - O Musical”

QUANDO: 1º de outubro (sexta), em sessões às 16h e 20h.

ONDE: Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião – Centro.

VALORES: R$60 (inteira) e R$30,00 (meia entrada)

PONTOS DE VENDAS:

Para sessão das 16h – vendas na Casa de Artes Trilhares

Para sessão das 20h – vendas na bilheteria do Teatro Amazonas e na Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/as-aventuras-de-matilda-o-musical-01-10-20h-01-de-outubro

Contato: (92) 99298-5532

