O evento é aberto para o público em geral e para ter acesso, será necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O espaço cultural Casarão de Ideias participa do 1º Festival Amazonas de Turismo, promovido pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), entre esta sexta-feira (24) e o domingo (26), no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 15h às 21h.

De acordo com João Fernandes, diretor do espaço cultural, o público poderá conferir um estande com as ações do Casarão, e como elas de fato dialogam com o potencial turístico do Estado.

" Muito mais do que um espaço de fomento das artes no Amazonas, o Casarão se transformou em um ponto turístico, principalmente daqueles que ‘desbravam’ o nosso centro histórico " João Fernandes, diretor do espaço cultural

Fernandes ressalta a importância de participar de uma feira desse porte e que, com certeza, fará parte do calendário da cidade.

“É uma oportunidade muito grande ter esse espaço e contar com ele, no sentido do retorno da economia turística. Então, estarmos inseridos nesse contexto e de uma forma tão potente, irá agregar ainda mais ao nosso trabalho. Será um prazer receber todos e apresentar um pouco do muito que fazemos”, afirma ele.

Concepção

O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, disse que a ideia do evento surgiu após um encontro com o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, e com o deputado Tony Medeiros, visando a possibilidade de fazer uma homenagem pelo Dia Mundial do Turismo e Dia Nacional do Turismólogo, comemorados em 27 de setembro, além de fomentar o turismo nesse momento de retomada.

“Vai ser uma oportunidade de os amazonenses estarem conhecendo mais o Amazonas, conhecerem os nossos produtos turísticos. Oportunidade de fecharem negócios, buscarem o conhecimento de tudo aquilo que nós temos de potencial. Teremos cursos de capacitação, trabalharemos produtos turísticos e palestras envolvendo todo esse processo de retomada e fomento ao turismo que está sendo possível com o avanço da vacinação”, disse Litaiff.

O evento é aberto para o público em geral e para ter acesso, será necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. As atividades serão realizadas respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e outros órgãos sanitários.

