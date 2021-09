Veja programação completa do 1° Festival Amazonas de Turismo

No local também vão ser apresentados trabalhos realizados por empreendedores criativos | Foto: Clóvis Miranda

Manaus - A partir da próxima sexta-feira (24), a primeira edição do Festival Amazonas de Turismo vai proporcionar ao público uma programação variada com apresentações culturais, espaço gastronômico, palestras gratuitas, novas oportunidades de negócios e fomento ao turismo. O evento ocorrerá das 15h às 21h, até o domingo (26/09), no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCA), localizado na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores.

Voltado ao setor e ao público em geral, o evento também vai apresentar os melhores roteiros turísticos no Amazonas. Para ter acesso ao evento, será necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. As atividades serão realizadas respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e outros órgãos sanitários. O uso de máscara é obrigatório.

A abertura oficial do Festival ocorrerá às 15h da sexta-feira (24), no Vasco Vasques. Ao longo dos três dias, o evento contará com a participação de agências de turismo com venda de pacotes turísticos, exposições artísticas, artesanato regional e indígena, além de praça de alimentação com a diversidade da culinária amazônica.

O Amazonas Cluster de Turismo, entidade que reúne 27 empresários de hotéis, também participará da programação com apresentação dos serviços turísticos dos associados. Os artesanatos serão apresentados por meio de uma parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI) e a Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Universidade Nilton Lins e a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), que ofertam cursos de turismo, integram a programação. Palestras, exposições de produtos e serviços, exposições artísticas, espaço gastronômico, espaço cultural, economia criativa, coleta de materiais recicláveis e doação voluntária de itens de higiene pessoal, também fazem parte da programação.

No espaço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o público pode conhecer a exposição "Traços Tribais", do artista plástico Noleto, com curadoria de Jandr Reis. Com o azul em diferentes tonalidades, Noleto traz experiências geométricas em sua cor preferida. O artista plástico utiliza a técnica de óleo sobre tela e apresenta, em suas obras, o impressionismo com inspiração na Amazônia.

No local também vão ser apresentados trabalhos realizados por empreendedores criativos, como Manart, Arte Nativa, Anama e Flora Machado. Entre os produtos exibidos na mostra estão cotadas camisetas com assinatura de artistas visuais, vestidos com estampas da flora amazônica, além de artesanatos regionais, ecológicos e sustentáveis.

Sexta-feira (24/09) – Após a abertura do evento, às 15h, a programação segue com palestras sobre Marketing Digital (16h às 17h30) e Cases de Sucesso no Turismo (18h às 19h30). Atrações artísticas serão comandadas pela Dança Kambeba de Manacapuru (17h), Nícolas Jr. (18h) e Show de Humor com Marcos Paiva (19h).

Sábado (25/9) - Serão realizadas palestras sobre Turismo Inclusivo e Acessível (15h às 16h30) e Turismo como Ferramenta de Desenvolvimento na Amazônia (17h às 18h30). As atrações artísticas começam com Cirandas de Manacapuru (17h), seguida de show de humor com Marcos Braga e convidados (18h), Banda Alaíde Negão (19h) e Banda Cateto da Toada (20h).

Domingo (25/09) – A partir das 15h, último dia do Festival, o público presente pode conferir a apresentação do grupo Arte sem Fronteiras, seguido com a banda Kboclos (16h às 17h30), Banda Black Cold (18h às 20) e Ciranda de Manacapuru (20h às 21h).





