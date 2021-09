"Carrossel da Saudade" tem edição especial por 50 anos de TV do AM

50 anos de TV pública no Amazonas. | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus (AM) - Nesta quarta-feira (22), o Sistema de Comunicação Encontro das Águas deu início às comemorações dos 50 anos de TV pública no Amazonas.

A celebração, ocorrida no Teatro Amazonas, foi aberta com uma edição especial do programa “Carrossel da Saudade”, que reuniu 15 grandes nomes da música amazonense no palco do célebre espaço cultural.

De acordo com Marco Apolo Muniz, titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que na ocasião representou o Governo do Estado, a TV Encontro das Águas tem sido uma grande parceira na difusão, divulgação e distribuição de conteúdos culturais produzidos no estado.

" As pessoas puderam ter mais acesso à cultura, mais acesso a tudo aquilo que a gente proporciona. Quero agradecer aqui a parceria da TV Encontro das Águas, parabenizar a todos os colaboradores que colocam essa TV no ar todos os dias, com muito entusiasmo e dedicação " Marco Apolo Muniz, titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Atrações

Com 42 anos no ar, o “Carrossel da Saudade” é um dos programas mais longevos da televisão brasileira.

Na edição especial, grandes nomes de diferentes gerações da música amazonense se encarregaram de, por meio da música, remontar a história do programa nesta edição especial.

A homenagem contou com apresentações de nomes como Márcia Siqueira, Nunes Filho, Lili Andrade, Celestina Maria e Edilson Santana, todos acompanhados da banda Primas e Bordões, que há mais de duas décadas se apresenta como banda fixa da atração televisiva.

Para o diretor-presidente do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, a decisão de realizar uma edição especial do “Carrossel da Saudade” na abertura das comemorações é uma forma de agraciar a memória afetiva dos amazonenses.

“Isso chama a atenção das pessoas, são gerações. ‘Ah, o meu pai ouvia’, ‘meu avô ouvia’, então isso vai passando pro outro e a gente vai justamente acompanhando e a TV Pública não poderia ficar de fora desse momento”, destacou o presidente.

Programação

As comemorações dos 50 anos da TV Pública seguem desta quinta-feira (23) até a terça (28), exceto segunda (27).

A programação contará com apresentações da Orquestra Amazonas Filarmônica, Banda do CMA, Amazonas Band, Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas (CDA), Orquestra de Violões e Balé Folclórico.

*Com informações da assessoria

