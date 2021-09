Confira as cinco produções brasileiras indicadas ao Emmy Internacional

| Foto: divulgação

A lista dos indicados ao Emmy Internacional foi divulgada nesta quinta-feira (23) em destaque na lista temos 5 produções brasileiras o documentário "Emicida: Amarelo - É tudo para ontem" da Netflix, na categoria "Melhor Programação Artística" as quatro produções restantes são da Rede Globo com Amor de Mãe na categoria "Melhor Novela", Diário de Um Confiando "Melhor Série de Curta Duração", Cercados, da Globoplay concorre como "Melhor Documentário" e Todas as Mulheres do Mundo como "Melhor Filme ou Minissérie para TV".

A premiação acontece no dia 22 de novembro em Nova Iorque, ao todo o Brasil soma 26 estatuetas do Emmy, apenas a Rede Globo já levou aproximadamente 16 vezes.

Verdades Secretas, levou o Emmy de Melhor Novela em 2016 | Foto: divulgação

Veja lista completa dos Indicados

Melhor comédia

Call my agent (França)

Motherland: Christmas special (Reino Unido)

Promesas de campaña (Colômbia)

Vir das: For India (Índia)





Melhor documentário

Cercados (Brasil)

Hope frozen: A quest to live twice (Tailândia)

They call me Babu (Holanda)

Toxic beauty (Canadá)





Melhor drama

Aarya (Índia)

El presidente (Chile)

Tehran (Israel)

There she goes (Reino Unido)









Melhor programa em língua não inglesa

21st Annual Latin Grammy Awards

A Tiny Audience

Covid-19 - Adaptarmos o Morir

Premio Lo Nuestro 2020





Melhor reality show ou programa sem roteiro

Da's Liefde! (Bélgica)

I-Land (Coreia do Sul)

¿Quién Es La Máscara? (México)

The Masked Singer (Reino Unido)





Melhor Porgrama Curto

Beirut 6:07 (Líbano)

Diário de um confinado (Brasil)

Gente hablando (Espanha)

INSiDE (Nova Zelândia)





Melhor novela

Amor de mãe (Brasil)

Quer o destino (Portugal)

The song of Glory (China)

Wo De Nv Xia Luo Ming Yi (Singapura)





Melhor minissérie ou telefilme

Atlantic Crossing (Noruega)

Des (Reino Unido)

It's okay to not be okay (Coreia do Sul)

Todas as mulheres do mundo (Brasil)

