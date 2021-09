Evento on-line sobre a cultura amazônica é realizado em São Paulo

O público-alvo são estudantes universitários, professores, pesquisadores e leitores interessados na temática amazônica. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está apoiando o evento on-line “II Colóquio: Amazônia/ Brasil”, com o tema “Amazônia-Cultura e Imaginário”, que acontece nesta quinta-feira, 23/9, em São Paulo (SP), das 8h às 17h (horário local).

Organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), o evento contará com a presença de escritores e pesquisadores da Amazônia, e tem como um dos curadores, o presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tenório Telles.

O Colóquio Amazônia/Brasil é um projeto que se fundamenta no propósito de contribuir para aproximar a região do restante do país, por meio do diálogo com artistas, escritores, pesquisadores e indígenas, representantes da cultura amazônica, promovendo a interlocução e valorização das produções culturais dos criadores e estudiosos da Amazônia, proporcionando acolhimento e o diálogo com a academia e o público em geral.

O público-alvo são estudantes universitários, professores, pesquisadores e leitores interessados na temática amazônica.

As inscrições podem ser feitas no endereço https://inscricaoposlclpucsp.wordpress.com , onde também pode ser conferida toda a programação.

O quê - II Colóquio: Amazônia/Brasil, com o tema “Amazônia — Cultura e Imaginário”.

Quando – Quinta-feira, 23/9

Horário - Das 9h às 17h (horário local).

Local – São Paulo com transmissão on-line.

